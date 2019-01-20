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全台最大向日葵迷宮27日開園！27公頃金黃花海免門票到2月底

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7公頃大向日葵海中浪漫迷路！杉林花海迷宮春節限定

▲全台最大向日葵迷宮即將在1月27日開園，圖為過去花海盛況。（圖／取自《葵花迎賓滿杉林》粉絲專頁，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

全台最大向日葵迷宮即將開園！每年冬日高雄杉林向日葵花海是走春的好去處，不僅能賞花還能享受在田野間闖迷宮的樂趣，讓遊客迷失在浪漫的黃色花海中，目前一朵朵向日葵慢慢地綻放中，預計將在今年1月27日正式開園。

每年重頭戲葵花迷宮今年也少不了，高雄市杉林區公所表示，今年向日葵花海種植面積大約有27公頃，除了向日葵迷宮主場區，園區內還有月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田共四大賞花區，繽紛的百日草、波斯菊也現正綻放中，花期預計持續至2月10日，向日葵花海則到2月底。

▲杉林向日葵花海。（圖／取自《葵花迎賓滿杉林》粉絲專頁，以下皆同。）

▲今年向日葵花海預計將持續至2月底。

外地遊客想到杉林賞花卻不知道路怎麼走比較快？高雄市杉林區公所在臉書專頁上分享了交通攻略，若開車可從國十經美濃，沿181線，穿過月光山隧道進入杉林；或從國十嶺口下交流道接台29經旗山進入杉林；或從國三田寮下交流道接台28經旗山進入杉林，機車族從美濃走181線，穿過月光山隧道。或沿台29從旗山往杉林。

▲杉林向日葵花海。（圖／取自《葵花迎賓滿杉林》粉絲專頁，以下皆同。）

▲向日葵四大花海賞花地圖。

若不想自行開車或小資族，可參加一日農夫採果樂行程，一日遊程包括逛全國最大葵花迷宮、享用合菜午餐，幸福蔬果園喜相逢每人送一粒苦瓜或南瓜，葫蘆藝術文化村參觀葫蘆藝術，一日吃喝玩樂加交通全包每人599元，報名只到1月24日止。

日期：1月27日至2月10日

＊交通

開車
1.可以國十經美濃，沿181線，穿過月光山隧道進入杉林。
2.從國十嶺口下交流道接台29，經旗山進入杉林。
3.從國三田寮下交流道接台28經旗山進入杉林。

機車：
從美濃走181線，穿過月光山隧道。或沿台29從旗山往杉林，如從甲仙方向，也是走台29往杉林。

高雄客運：
1.從高雄市區搭「8032」往甲仙，在杉林下車。
2.從高鐵左營站搭「旗美國道快捷公車」到旗山轉運站下車，再轉搭「 8032」、「 8026」到杉林。
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 高雄旅遊 向日葵迷宮 花海旅遊

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