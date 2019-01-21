夢幻泡泡、大型風車　高雄草衙道「紫色花海節」超浪漫！

▲高雄草衙道舉辦「紫色花海節」，一片紫色浪漫氛圍！（圖／切琍攝文旅食，以下同，未經同意禁止任意翻攝）



旅遊中心／綜合報導

圖／切琍攝文旅食

耶誕節歡樂飄雪過後，高雄草衙道轉換為紫色浪漫氛圍！部落客《切琍攝文旅食》在「旅遊超爽的！」社團分享，這裏充滿荷蘭普羅旺斯風情的造景、裝置藝術，如大型風車、溜滑梯、夢幻的花室，加上繽紛花海、唯美泡泡飛舞，預計春節期間還有千朵鬱金香限時綻放，非常適合來走春！

▲4座大型的粉紫色風車，宛如置身歐洲。

高雄大魯閣草衙道自1月15日至3月3日舉辦「紫色花海節」，打造普羅旺斯浪漫氛圍，4座大型的粉紫色風車，宛如置身歐洲，加上漫天泡泡飛舞超級唯美！而優雅又浪漫的花室，也是熱門的拍照打卡點；還有荷蘭風木鞋、花朵溜滑梯等大型藝術裝置，座落在水驛廣場中，不僅適合愛拍照的網美、網帥們來取景，也可以帶小孩來趟親子遊。

▲▼優雅又浪漫的花室，也是熱門的拍照打卡點！

▲▼還有荷蘭風木鞋、花朵溜滑梯等大型藝術裝置，適合帶小孩來玩。

切琍提到，花海當中有薰衣草、鼠尾草、瑪格麗特、金露花…等，看著繽紛粉嫩、紫色調的小花，在荷蘭元素的裝置藝術旁點綴著，加上大風車緩緩轉動，看了心情也變好！預計春節期間將有千朵鬱金香限時盛放，讓花海美景更加燦爛。活動期間，每天下午2時至21時，每個整點也都會有夢幻泡泡在空中飛舞，讓氣氛更浪漫！

▲▼繽紛粉嫩、紫色調的小花非常美麗。

要前往大魯閣草衙道十分便利，她建議可以搭乘大眾運輸工具，捷運紅線至草衙站2號出口即可抵達，搭乘電梯上來就能看見有許多大型藝術裝置，因此在遊玩之餘，行進間也要注意地面凸起的店線條以策安全。

大魯閣草衙道 紫色花海節

地址：806高雄市前鎮區中安路1之1號（中山四路與中安路交叉口、捷運紅線R4A草衙站2號出口）

電話：07-7969999

活動日期：1月15日至3月3日

營業時間：週～週五11:00～22:00、週六日10:30～22:00