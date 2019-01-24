萌翻天！「卡娜赫拉」快閃高雄　粉紅球池5大亮點免費玩

點評：不少粉絲會為了她下去高雄啊

▲大魯閣草衙道「卡娜赫拉的小動物澡堂球池」期間限定免費玩。（圖／業者提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

粉紅兔兔迷看過來！超人氣「卡娜赫拉的小動物」登陸高雄草衙道，因應豬年到來，超萌P助與粉紅兔兔換上豬年新裝，打造出澡堂泡泡球池、捷運車廂等5大打卡點，全為免費入場，腦粉們準備衝一波傳IG了！

▲搭捷運一日遊、粉紅球池澡堂、迷你旋轉木馬、夢幻氣球隧道及高雄美景IG打卡牆等5大打卡點，萌翻粉絲的心。

配合農曆春節即將到來，高雄大魯閣草衙道邀請到「卡娜赫拉的小動物」來走春，從昨（23）日到2月20日快閃一個月，從搭乘高雄捷運出發的「搭捷運一日遊」，到「粉紅球池澡堂」、「迷你旋轉木馬」、「夢幻氣球隧道」及「高雄美景IG打卡牆」等5大打卡點，萌翻粉絲的心。

▲夢幻氣球隧道會變色。

拍完5大打卡點，凡在草衙道館內與「P助與粉紅兔兔」一同打卡上傳FB或IG，並設定公開，就可免費兌換新春限定款資料夾，每日限量100份。

▲與「P助與粉紅兔兔」一同拍照打卡上傳FB或IG，就可免費兌換新春限定款資料夾。



大魯閣草衙道

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

時間：週一至週五 11:00-22:00；週六、週日及國定例假日10:30-22：00

卡娜赫拉的小動物 迎新春

期間：1月23日至2月20日

地點：大魯閣草衙道「大道東1F異想空間旁」

費用：免費

