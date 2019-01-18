LadyM台中快閃店開賣爆人潮　排隊排到百貨公司外面



▲LadyM台中快閃店開賣，搶購人潮排到百貨公司外面，上圖為第二排隊動線。（圖／橘子狗愛吃糖提供）



記者黃士原／台北報導

台中的朋友終於等到Lady M了！LadyM台中快閃店今(18)日開賣，一大早就引進大批民眾排隊準備搶購千層蛋糕，根據在現場民眾目測，中午時的排隊人潮應該有超過100人，中午過後再來的朋友等候時間可能要超過2小時。





▲Lady M草莓千層蛋糕台中快閃店也有賣。(圖／Lady M提供)



這次Lady M於1月18日-2月28日快閃新光三越台中中港店，除了經典原味千層蛋糕等多款蛋糕之外，還有季節限定的草莓千層蛋糕也將在台中快閃店販售。對於第一次嘗試Lady M的朋友，Lady M推薦經典原味千層蛋糕，將二十多層薄如紙片的軟嫰蛋皮手工堆疊，鮮奶油更講究地用白蘭地酒提味，每製作一顆蛋糕前後作業至少花費超過30小時。





▲快閃櫃前的排隊動線，這個動線最後一位的等候時間預估是1小時。（圖／橘子狗愛吃糖提供）







▲從另一角度來看排隊人潮。（圖／橘子狗愛吃糖提供）



此次Lady M將6款經典熱銷口味帶到台中，包含經典原味千層蛋糕(單片260元，9吋2,600元)、抹茶千層蛋糕(單片280元，9吋2,800元)、伯爵茶千層蛋糕(單片280元，9吋2,800元)、香草巧克力棋格蛋糕(單片260元，9吋2,600元)以及經典重乳酪蛋糕(單片260元，9吋2,600元)。一小時內全數完售的「草莓千層蛋糕」(單片280元，9吋2,800元)也將與台中的朋友見面。

2月1日至2月10日只要於台中快閃店單筆消費滿1,500元(含)即可參加抽紅包活動，最大獎項還有六吋整顆蛋糕（數量有限，抽完為止）。

Lady M台中快閃店

地點：新光三越台中中港店1F南向手扶梯旁 (市政北七路入口)

營業時間：平日11am-10pm(售完即止)；假日10:30am-10pm(售完即止)

註：僅限外帶，單人單次限購6片或1顆9吋蛋糕，實際可購買數量依現場公告為主。