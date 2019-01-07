超犯規黃金起司溶漿！比臉大雞腿排　平日炸物還能吃到飽

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：看了我都餓了!

文、圖／橘子狗愛吃糖

阿蘭貝爾牛排在東海一帶還蠻受學生喜歡的，除了平易近人的價格以外，還有一向都非常浮誇的牛排擺盤算是業界少見的，臉書常看到有朋友打卡，一般牛排店都賣雞豬牛排居多，頂多再弄個雙拼更豐盛豪華一點，阿蘭貝爾直接搬出「六拼」超豪邁上桌，光看海報就讓人肚子餓了，還好離我家不遠的就有家崇德店可以吃到，這篇就帶大家看看長什麼樣子吧。

以前到台中吃飯公益路餐廳大概都是第一指標，這幾年漸漸轉往崇德路變成一級戰區，想吃各種各國美食應有盡有，【阿蘭貝爾牛排廚房】就開在很受歡迎的迦南園火鍋旁邊，外觀算是特別，整個綠意包圍我原本以為是養生或輕食餐館，走進一樓還以為座位很少

左手邊約莫五到六組桌椅，右手邊則是濃湯跟汽泡飲料沙拉吧，想說這空間也太精緻，原來二樓是更寬敞的空間，也更明亮許多，以淺色木作跟淺綠色調搭配出清新視覺感

當然二樓也有貼心的設計了沙拉吧，不過好像只有晚餐或假日才會開放二樓空間。

這邊的點餐其實蠻多樣化的，基本款豬排、雞腿排、墨魚排、鱈魚排從259元起，牛排則是8盎司沙朗牛排299元，到肉質更好的PS沙朗跟安格斯牛肋眼等等





(MENU上面有說明一般沙朗牛排都是有醃過的肉，PS沙朗才是沒有醃製過的)

特別的是有雙拼，六種食材自由雙拼搭配389元，還有平日49元8種炸物吃到飽的活動！至於「六拼起司融漿」│699元的話….直接點就好了，不過還是建議先預約才不會等太久。

沙拉吧濃湯有玉米濃湯跟南瓜濃湯兩種，汽泡飲料則是五種可以選擇。

另外還有熱咖啡機，用的杯子也挺大的，不會喝沒幾口就要一直站起來裝飲料。

【招牌六拼起司融漿鐵板│699元│建議預約 可雙人用餐】

上面有經典沙朗牛排、比臉大雞腿排、阿根廷墨魚排、德國香腸、美國牛肋條、焗烤大蝦，其實可以算七拼，因為鐵板最底層還有鐵板麵，店家說有女生可以自己一個人吃完這整份





我光看就覺得有三分飽了XD，但還不是只有這樣，上桌後會再淋上超級邪惡的起司醬，一路從頂端流洩到鐵板上，熱量爆錶這種事到這個階段就先擺在一邊煩惱吧！





起司醬雖然看起來非常濃郁，可是意外的卻完全不會鹹膩，鹹濃度剛剛好，所以不會讓每種食材都變成只有起司味，再加上可以淋個阿蘭貝爾自製的蘑菇醬，也是跟一般牛排店用的黑胡椒醬或蘑菇醬口味都不同，是有自己加中藥調製的香氣。

首先是「牛肋條」，用的是美國安格斯牛牛肋條，約莫好像是兩到三塊，不管是熱的或冷的都吃得到肉質本身相當出色的Q嫩口感，讓人開始印象就大好！





再來是「阿根廷墨魚排」，整尾的透抽完全不小氣，也沒有分切完整擺上去，熟度控制得很好，依舊吃得到Q軟又帶嫩的口感，咀嚼也有甜味，還保有相當水份。





「德國香腸」很粗一條，帶有煙燻香氣，紮實脆口鹹香，不過鹹度算是偏高些。





「焗烤大蝦」記得好像說是明蝦，對半切再加上焗烤，但沒有搶了蝦肉本身的鮮甜。

接著就是主角之一的「經典沙朗牛排」，非常之大片的份量，約莫是五分熟程度

還帶有厚度不是那種平價薄片牛排，照片是另外單點的牛排，軟嫩帶肉汁好吃。

『比臉大雞腿排」不誇張，因為整個金字塔就是雞腿排墊在底部撐起來的，跟整個鐵板幾乎是一樣大，軟嫩好吃雞肉不乾柴，同樣帶有肉汁品質也很不錯。





最後就是「鐵板麵」的部份，我個人就是喜歡把肉吃完再慢慢加醬吃鐵板麵那種，前面有提到醬料部份是它們家自己特調的，「特調醬料」其實很多店家都常這樣講，但蘑菇醬或黑胡椒醬其實很多吃起來都大同小異，倒是阿蘭貝爾的醬汁真的蠻不一樣的。

【8種炸物拼盤吃到飽│平日午餐49元 晚餐69元】





點這個話的整桌會送來一籃綜合炸物，裡面總共有8種炸物，吃完都還是可以再續點，而且價位超便宜，一個人只要不到50元非常划算，因為我看menu上點綜合炸物也要149元。



裡面有雞柳條、辣味薯球、米血、雞米花、炸餃子、炸脆薯、炸薯條、炸甜不辣共8種，吃完一籃才能再點一籃，但好像沒有限用餐時間，所以大家可以吃牛排又開心吃炸物很划算。

雖然說這個六拼的價位有貴些，不過一個人要吃完其實算是蠻撐的，建議兩個人吃比較剛好，

(雖然這天我也是兩個人吃，但覺得好撐)，整個很有誠意的食材份量其實也是牛排店中少見的，

加上很划算只要銅板價就有炸物吃到飽，還蠻推薦食量大又不想花太多錢可以考慮來吃看看！

阿蘭貝爾牛排廚房│崇德店

地址：台中市北區崇德路一段482號

電話：04-22376888

營業時間：11:00Am-02:00Pm+05:00Pm-09:00Pm

消費提醒：週一店休，可預約訂位