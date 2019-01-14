3小時就完售！台中日式老屋咖哩飯　只賣三種口味

點評：微辣的咖哩聞到味道就想吃><

文、圖／橘子狗愛吃糖

不知不覺咖哩飯專賣店這一兩年悄悄的成為另一種人氣開店美食，在台中像是別嗆大叔、小次郎咖哩所、小川家咖哩、HOME28咖哩等等，咖哩飯不再只是襯托的配角，成為各種復古風格文青店面的熱賣主角，最近在一中街巷弄裡這家【新高軒咖哩吧】是遠從台北到台中開張分店的人氣咖哩飯，才剛開店第一天就吸引不少排隊人潮報到，隔壁就是藝人ㄚ頭的【不要對我尖叫】飲料店。

這家【新高軒咖哩吧】在一中街外圍的太平路75巷裡，這條路這一年變得相當熱鬧，有一直相當受網美們歡迎的INO、搞宵郎咖哩等等，但新高軒卻是把整間老屋重新改造，有點日式昭和的懷舊味，清水模牆面又帶點現代設計感，目前沒有太多的裝飾，

店門倒是個蠻好拍的風景，只是差不多開店前就有人在排隊了也蠻難拍到想拍的照片，晚上六點才開始營業，差不多五點四十就已經有好幾組在門口等了，排隊方式目前採良心互助XD

時間到了由店家出來詢問哪組客人的先後順序，幸好目前客人們大家都會乖乖排隊不爭先恐後，是說六點才營業但是九點就收攤，每天只賣三小時就完售也是蠻厲害的耶！

只是目前只有一樓空間，二樓尚位開放，也沒有用餐時間限制，所以只能乖乖等待了。帶位安排桌次也是以每組客人數為主，不會強迫你跟陌生人併桌，但每桌最多坐六個人這樣。店內是開放式廚房，可以清楚看到在準備料理的過程，點咖哩飯的速度還挺快就上桌的。

目前只有供應三種咖哩飯可以選擇，價位說不上便宜，都在200-220元之間，附餐小菜也只有一道炸雞(120元)，倒是飲料可選汽泡飲或沙瓦，口味還蠻多的。

【豬頰肉咖哩飯200元│牛肋條咖哩飯220元│綜合咖哩飯220元】

其實說真的，每一種的外觀都長得一模一樣，店員沒介紹的話還真的分不太出來，除非撥開咖哩醬看一下肉塊就比較好分辨，裝盤方式也是跟日本咖哩飯一模一樣。「白飯、蔥花、炸洋蔥絲和溫泉蛋+咖哩醬+主食肉塊」，整個咖哩香氣相當濃郁，

用牛肉熬煮的咖哩醬據說還拌了點蔬菜泥，吃得到咖哩香料風味完全不單調，還會帶點爽口的辣味，咖哩醬吃完好像還能添加，只是飯量算是尚可，

所以原本給的醬量也夠吃了，不管是豬頰肉或牛肋條都燉得相當軟嫩好吃，但就四塊不大不小又不多不少的份量，滿足感來說覺得不太夠…但米飯我覺得算是好吃，有Q度的嚼勁，米粒飽滿帶點淡淡油光，我蠻喜歡的。只是吃完的飽足感以10分來計算的話，大概只有6.5分吧！純屬個人感覺。(但吃不飽好像還能10元加飯，據網友說加咖哩醬免費嗎？)

【汽泡飲│鳳梨、巨峰葡萄、蜜桃、和歌山梅│每杯50元】

這個倒是蠻好喝的，50元不貴，喝完整個肚子剛好被汽泡灌飽了。

【咖哩炸雞塊│每份4塊120元】

說是「咖哩」炸雞塊，其實不是淋了咖哩醬，但純吃完全吃不出咖哩味在哪？但純就炸雞本身蠻好吃，肉嫩皮酥帶汁，可是四小塊要價120元上桌看到有點冏…

一看就知道新開張必定是年輕人們前撲後繼會來報到的咖哩飯專賣店，好拍有潮度又是台北來的排隊店更有話題性，不過是好吃的咖哩飯這點是毋庸置疑的，只是份量對比價格來說可能要多規劃下一家要吃點什麼補足飽足感會更好些。不想在外面等太久的話，那建議就是六點前先來店門口排隊等待吧！

新高軒咖哩吧│一中街

地址：台中市北區太平路75巷4號

營業時間：06:00Pm-09:00Pm

消費提醒：目前不提供預約，只能現場排隊