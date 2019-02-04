草莓控揪團！年假走春踏青大口吃　苗栗10大特色草莓園精選

▲冬天就是要吃草莓，趁著春節假期採莓去。（圖／記者曹悅華攝）



旅遊中心／綜合報導

冬天就是要吃草莓，春節假期除了走春採草莓也是外出踏青郊遊的好選擇，今年大湖苗栗草莓產量大豐收，一月起至二月份進入第二期花盛產期，春節九天連假草莓盛產中，草莓控千萬不能錯過，這麼多草莓園不知該如何選擇嗎？快來看看以下10大特色草莓園推薦。

＊採草莓前須知：

苗栗大湖所有的草莓園都不收入園費，且皆採多少算多少按斤計價，為體恤農民辛勞，遊客在採草莓時務必看到喜歡再摘採，還沒成熟的小草莓不要採讓它繼續再長大、白色的花表示還有機會再結果也務必不要摘採它，另外也不可邊採邊吃。

▲未成熟的小顆草莓與白色花朵請勿摘採。（圖／記者謝婷婷攝）



1.山之戀草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉武榮村武榮6鄰42號

電話：0921-990466、037-990466

山之戀草莓園因地勢較高溫度較低，草莓生長得特別好，肥美的草莓採起來、吃起來都特別過癮，另外，在山之戀草莓園不僅可以採草莓還可以賞花，每年農曆年前後園區內百花盛開，桃花、李花、櫻花都可以欣賞得到。

2.鐵定特大草莓園

地址：苗栗縣公館鄉福星村福星路216號（附有大型停車場）

電話：0928909874

光聽名字就很吸引人，鐵定特大草莓園位於苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」附近，老闆擁有超過20年的栽培草莓經驗，曾經是草莓產銷班的班長，標榜只賣特大草莓，大食怪想草莓吃飽飽就來這。

3.大湖幸福菓子高架草莓

地址：南湖國小天橋轉入苗55線約500公尺左側

電話：0955 535 220

高架草莓比一般地面傳統種植少了塵土會沾附在果實上，採有機肥椰纖介質管理栽種法，標榜每顆草莓品質優良乾乾淨淨，草莓架的熟果平均高度50~80公分，小小朋友也可以採的到，適合親子一起採果體驗，不收入園費，請勿邊採邊吃，草莓為波動時價採多少算多少，以台斤計價。

▲每間草莓園計價方式與收費都不同。（圖／記者謝婷婷攝）

4.豐樂草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村9鄰八寮灣2-4號

電話：0988-595-980

豐樂草莓園位於大湖酒莊、大湖草莓文化館正後方，不管是開車還是搭乘大眾交通都很方便，園區內有高架、地面兩種草莓選擇，遊客可以自由選擇想站著輕鬆採草莓還是體驗蹲下採草莓的樂趣，園區內草莓採多少按台斤計價，不收門票、不可邊採邊吃。

5.楓和草莓園

地址：苗栗縣苗栗市為公路732號路口左轉進入

電話：0931-647940

採草莓可不一定要到郊區才有，楓和草莓園是苗栗唯一一座城市農場，園區全面使用有有機資材管理，不使用農藥，且就位在苗栗市中心，新竹以北走國道一號中山高頭屋交流道下三分鐘可抵達，新竹到苗栗市區只要半小時車程，園內還有免費大型停車場，此外，若出示竹科園區上班族員工證還可享優惠。

6.幸福莓滿草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉台三線138公里老官道入口處直走一公里

電話：0911-457900、 0911-453901

幸福莓滿草莓園位於苗栗縣大湖鄉老官道路，不僅可以採草莓還附贈絕佳風景，園區內可遠眺鯉魚潭水庫全景，目前已進入草莓盛產期，從農曆年到228假期為草莓產量最高峰，且官方表示一直到四月底前都還有草莓可以採。

▲部分草莓園一直到四月底前都還有草莓可以採。（圖／記者謝婷婷攝）



7.滿意牛奶蜜草莓

地址：苗栗縣大湖鄉富興村4鄰水尾坪63號

電話：0922- 116950

滿意牛奶蜜草莓佔地一公頃多，是大湖地區最具規模的草莓園，老闆黃宏證先生有著多年的栽培經驗，園區特別採用「吉園圃」的獨特栽培方式，不管是耕作條件最合乎自然、減少因為農藥而對園區帶來的災害、以有機栽培代替化學農藥等，這裡草莓又大又好吃。

8.青青草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉東興村三鄰小邦19號

電話：0952-992792、0923-122167



青青草莓園就位於小邦置高點，視野無限寬闊，育有「豐香」、「香水」、「蜜香」、「蘋果草莓」等品種，不同品種的各有不同風味。

▲每年冬天必吃的酸甜美味。（圖／記者謝婷婷攝）

9.名品牛奶草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪30號（苗62線往泰安溫泉方向）

電話：0989539662

名品牛奶草莓園非常好停車，位於苗栗縣大湖鄉苗62線往泰安溫泉的觀光道路旁，主打的草莓也是牛奶草莓，但卻是有著店家獨特風味的「豐香品種」每顆果粒都非常大，很適合安排採草莓溫泉一日遊。

10.多利草莓蕃茄園

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村四份21號（台三線136.3公里處轉義林道路）

電話：0926-693083、0930-290862

多利草莓蕃茄園是大湖唯二的溫室草莓農場，離大湖酒莊只有五分鐘車程，採溫室管理可減少病蟲害，讓草莓更健康、更甜、更好吃，冬季寒流來時也可避免果實凍傷，下雨也照樣可以採果，且園區內不僅每年12月到隔年4月可以採草莓，6到9月還可以採蕃茄。

苗栗大湖每間草莓園各有不同品種與特種，隨著地理位置也可安排不一樣的順遊行程，除了以上10間推薦園區，遊客也可上《大湖草莓季採草莓即時情報》網站查詢更多適合自身行程安排的草莓園。