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草莓控揪團！年假走春踏青大口吃　苗栗10大特色草莓園精選

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採草莓示意圖。（圖／記者曹悅華攝）

▲冬天就是要吃草莓，趁著春節假期採莓去。（圖／記者曹悅華攝）

旅遊中心／綜合報導

冬天就是要吃草莓，春節假期除了走春採草莓也是外出踏青郊遊的好選擇，今年大湖苗栗草莓產量大豐收，一月起至二月份進入第二期花盛產期，春節九天連假草莓盛產中，草莓控千萬不能錯過，這麼多草莓園不知該如何選擇嗎？快來看看以下10大特色草莓園推薦。

＊採草莓前須知：
苗栗大湖所有的草莓園都不收入園費，且皆採多少算多少按斤計價，為體恤農民辛勞，遊客在採草莓時務必看到喜歡再摘採，還沒成熟的小草莓不要採讓它繼續再長大、白色的花表示還有機會再結果也務必不要摘採它，另外也不可邊採邊吃。

▲主播過年好好玩 走春採莓兼踏青。（圖／記者謝婷婷攝）過年,走春,採草莓

▲未成熟的小顆草莓與白色花朵請勿摘採。（圖／記者謝婷婷攝）

1.山之戀草莓園
地址：苗栗縣大湖鄉武榮村武榮6鄰42號
電話：0921-990466、037-990466

山之戀草莓園因地勢較高溫度較低，草莓生長得特別好，肥美的草莓採起來、吃起來都特別過癮，另外，在山之戀草莓園不僅可以採草莓還可以賞花，每年農曆年前後園區內百花盛開，桃花、李花、櫻花都可以欣賞得到。

2.鐵定特大草莓園
 地址：苗栗縣公館鄉福星村福星路216號（附有大型停車場）
電話：0928909874

光聽名字就很吸引人，鐵定特大草莓園位於苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」附近，老闆擁有超過20年的栽培草莓經驗，曾經是草莓產銷班的班長，標榜只賣特大草莓，大食怪想草莓吃飽飽就來這。

3.大湖幸福菓子高架草莓
 地址：南湖國小天橋轉入苗55線約500公尺左側
電話：0955 535 220

高架草莓比一般地面傳統種植少了塵土會沾附在果實上，採有機肥椰纖介質管理栽種法，標榜每顆草莓品質優良乾乾淨淨，草莓架的熟果平均高度50~80公分，小小朋友也可以採的到，適合親子一起採果體驗，不收入園費，請勿邊採邊吃，草莓為波動時價採多少算多少，以台斤計價。

▲主播過年好好玩 走春採莓兼踏青。（圖／記者謝婷婷攝）過年,走春,採草莓,草莓,旅遊,草莓園

▲每間草莓園計價方式與收費都不同。（圖／記者謝婷婷攝）

4.豐樂草莓園
地址：苗栗縣大湖鄉富興村9鄰八寮灣2-4號
電話：0988-595-980

豐樂草莓園位於大湖酒莊、大湖草莓文化館正後方，不管是開車還是搭乘大眾交通都很方便，園區內有高架、地面兩種草莓選擇，遊客可以自由選擇想站著輕鬆採草莓還是體驗蹲下採草莓的樂趣，園區內草莓採多少按台斤計價，不收門票、不可邊採邊吃。

5.楓和草莓園
 地址：苗栗縣苗栗市為公路732號路口左轉進入
電話：0931-647940

採草莓可不一定要到郊區才有，楓和草莓園是苗栗唯一一座城市農場，園區全面使用有有機資材管理，不使用農藥，且就位在苗栗市中心，新竹以北走國道一號中山高頭屋交流道下三分鐘可抵達，新竹到苗栗市區只要半小時車程，園內還有免費大型停車場，此外，若出示竹科園區上班族員工證還可享優惠。

6.幸福莓滿草莓園
地址：苗栗縣大湖鄉台三線138公里老官道入口處直走一公里
電話：0911-457900、 0911-453901

幸福莓滿草莓園位於苗栗縣大湖鄉老官道路，不僅可以採草莓還附贈絕佳風景，園區內可遠眺鯉魚潭水庫全景，目前已進入草莓盛產期，從農曆年到228假期為草莓產量最高峰，且官方表示一直到四月底前都還有草莓可以採。

▲主播過年好好玩 走春採莓兼踏青。（圖／記者謝婷婷攝）過年,走春,採草莓,草莓,旅遊

▲部分草莓園一直到四月底前都還有草莓可以採。（圖／記者謝婷婷攝）

7.滿意牛奶蜜草莓
地址：苗栗縣大湖鄉富興村4鄰水尾坪63號
電話：0922- 116950

滿意牛奶蜜草莓佔地一公頃多，是大湖地區最具規模的草莓園，老闆黃宏證先生有著多年的栽培經驗，園區特別採用「吉園圃」的獨特栽培方式，不管是耕作條件最合乎自然、減少因為農藥而對園區帶來的災害、以有機栽培代替化學農藥等，這裡草莓又大又好吃。

8.青青草莓園
 地址：苗栗縣大湖鄉東興村三鄰小邦19號
電話：0952-992792、0923-122167

青青草莓園就位於小邦置高點，視野無限寬闊，育有「豐香」、「香水」、「蜜香」、「蘋果草莓」等品種，不同品種的各有不同風味。

▲主播過年好好玩 走春採莓兼踏青。（圖／記者謝婷婷攝）過年,走春,採草莓

▲每年冬天必吃的酸甜美味。（圖／記者謝婷婷攝）

9.名品牛奶草莓園
 地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪30號（苗62線往泰安溫泉方向）
電話：0989539662

名品牛奶草莓園非常好停車，位於苗栗縣大湖鄉苗62線往泰安溫泉的觀光道路旁，主打的草莓也是牛奶草莓，但卻是有著店家獨特風味的「豐香品種」每顆果粒都非常大，很適合安排採草莓溫泉一日遊。

10.多利草莓蕃茄園
地址：苗栗縣大湖鄉栗林村四份21號（台三線136.3公里處轉義林道路）
電話：0926-693083、0930-290862

多利草莓蕃茄園是大湖唯二的溫室草莓農場，離大湖酒莊只有五分鐘車程，採溫室管理可減少病蟲害，讓草莓更健康、更甜、更好吃，冬季寒流來時也可避免果實凍傷，下雨也照樣可以採果，且園區內不僅每年12月到隔年4月可以採草莓，6到9月還可以採蕃茄。

苗栗大湖每間草莓園各有不同品種與特種，隨著地理位置也可安排不一樣的順遊行程，除了以上10間推薦園區，遊客也可上《大湖草莓季採草莓即時情報網站查詢更多適合自身行程安排的草莓園。

關鍵字： 苗栗旅遊 草莓 採草莓 走春

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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