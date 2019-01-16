ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

35公尺夢幻紫藤花隧道、採草莓泡溫泉　台南隱藏版森林系景點

ETtoday旅遊雲

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

超夢幻的紫藤花海可不只有日本才有，位於台南的大坑休閒農場也有一條35公尺長的紫色隧道，大坑休閒農場每年春節都會舉辦山泉蘭花季，深紫、粉紫、白色的紫藤花海串起夢幻的花海隧道成了打卡熱門點，另外園區內還可以採草莓、泡溫泉超適合放空度假。

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲大坑休閒農場最新打卡點。（圖／大坑休閒農場提供）

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲35公尺長的夢幻花海隧道。

大坑休閒農場就像一座小型烏托邦為渡假放鬆好去處，園區內有小木屋、冷熱山泉游泳池與SPA，歐風庭院裡種滿花卉，農場還可看見小動物自在走動，且食材自給自足強調無毒有機，碳烤迷你豬、土雞人氣，使用香草入菜的料理收服老饕的胃。

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲園區內有冷熱溫泉區。

另外，每逢春節都會舉辦山泉蘭花季即將登場，今年花季將以蝴蝶蘭與文心蘭為主角，動用多達3千株花卉，讓愛花的人能盡情徜徉在蘭花之美中，另外，適逢草莓季節，大坑農場內也盛產草莓，提供遊客預約採草莓透明漢堡盒裝到滿，門票300元可折抵消費，草莓季與紫藤花隧道都預計到3月底，農曆年假剛好可以出發。

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲現在剛好是草莓季。

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供）

▲草莓裝到滿。

大坑休閒農場
電話：06 594 1555
地址：台南市新化區大坑里82號
 

關鍵字： 台南旅遊 花海旅遊 採草莓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一條路攻略台中后里9景點！

老街留給觀光客！淡水美食在這條街

文青快筆記！特搜全台7間最美書店

板橋室內親子免費景點「玩具銀行」

屏東農博1/29登場　有小豬彩稻田

一片1000元的日本A5和牛吃到飽

背包客在電車上讓日本人翻白眼行為

台中莊園落羽松！整片轉紅超級美

羅莊櫻花步道八重櫻2月就看得到

2019澎湖海上花火節時間表出爐

熱門行程

最新新聞更多

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

新竹暖冬住房補助加碼至2月底

旅日碰到消費爭議免驚！觀光客熱線上線..

神級聚餐基地！高雄30樓美景餐酒館

2019台灣燈會在屏東App四大攻略

全台第一間溜滑梯電影院在豐原

阿里山整片火紅楓林配雲海超正點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366