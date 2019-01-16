35公尺夢幻紫藤花隧道、採草莓泡溫泉　台南隱藏版森林系景點

▲大坑休閒農場。（圖／大坑休閒農場提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

超夢幻的紫藤花海可不只有日本才有，位於台南的大坑休閒農場也有一條35公尺長的紫色隧道，大坑休閒農場每年春節都會舉辦山泉蘭花季，深紫、粉紫、白色的紫藤花海串起夢幻的花海隧道成了打卡熱門點，另外園區內還可以採草莓、泡溫泉超適合放空度假。

▲大坑休閒農場最新打卡點。（圖／大坑休閒農場提供）



▲35公尺長的夢幻花海隧道。



大坑休閒農場就像一座小型烏托邦為渡假放鬆好去處，園區內有小木屋、冷熱山泉游泳池與SPA，歐風庭院裡種滿花卉，農場還可看見小動物自在走動，且食材自給自足強調無毒有機，碳烤迷你豬、土雞人氣，使用香草入菜的料理收服老饕的胃。

▲園區內有冷熱溫泉區。



另外，每逢春節都會舉辦山泉蘭花季即將登場，今年花季將以蝴蝶蘭與文心蘭為主角，動用多達3千株花卉，讓愛花的人能盡情徜徉在蘭花之美中，另外，適逢草莓季節，大坑農場內也盛產草莓，提供遊客預約採草莓透明漢堡盒裝到滿，門票300元可折抵消費，草莓季與紫藤花隧道都預計到3月底，農曆年假剛好可以出發。

▲現在剛好是草莓季。



▲草莓裝到滿。



大坑休閒農場

電話：06 594 1555

地址：台南市新化區大坑里82號

