ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

爬山露營還能採草莓！市區小秘境　內湖白石湖一日遊

ETtoday旅遊雲

白石湖,碧山巖（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲內湖碧山眼景色開闊。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

旅遊中心／綜合報導

下個月就要迎接春節假期，已經在規劃要去哪走走了嗎？台北市民眾如果不想跑遠，不妨就到內湖白石湖社區來趟輕鬆愜意的一日遊，往年市府大地工程處為了應景，都會將白石湖同心池換上新年新氣象，同時也可以到內湖的多個草莓園採草莓，不用舟車勞頓也能感受旅行歡樂。

白石湖,碧山巖（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲往年新年白石湖換新裝。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

鄰近台北市區的白石湖社區內還有多處幸福加持景點，像是著名的白石湖吊橋，橋身宛如巨龍擺體，橫亙於山谷間；另外碧山巖、許願樹、黃氏古厝、甜水鴛鴦湖、竹林秘境、大崙湖、幸福大道及碧山露營場等串連為一日遊路線。喜歡登山健行的朋友，也可以利用大崙頭尾山步道、龍船岩步道、忠勇山步道及圓覺寺步道等，感受都會農村生活情趣。

白石湖,碧山巖（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

除了散步賞景的景點外，目前也正值白石湖社區紅色草莓採收季節，當地草莓是以溫室棚架栽種，所以就算下雨也不用擔心泥濘難行，可以輕鬆採果；週邊店家也有結合草莓及當地作物的特色餐點，相當適合春節及週末輕鬆旅遊。

白石湖,碧山巖（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

關鍵字： 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

帶著行李入住　體驗五星級露營

2019花蓮最受矚目2間新開飯店

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

桃園6大新開景點

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

中壢文青風一日遊！抄經、手作乾燥花

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

超愜意！龍潭籃球場旁的咖啡館

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

熱門行程

最新新聞更多

可近距離欣賞初代波音787的商場

東台灣1至3月必看三大花海

全台飯店優惠　身分證有IQ免費住

內湖白石湖一日遊

軍武迷必朝聖！屏東軍事主題餐廳在這

口味爆多！台南雞蛋糕小湯圓免費加

冬季出國打包行李小心這6個錯誤

桃園超低調神秘甜點工作室

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366