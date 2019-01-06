爬山露營還能採草莓！市區小秘境　內湖白石湖一日遊

▲內湖碧山眼景色開闊。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

旅遊中心／綜合報導

下個月就要迎接春節假期，已經在規劃要去哪走走了嗎？台北市民眾如果不想跑遠，不妨就到內湖白石湖社區來趟輕鬆愜意的一日遊，往年市府大地工程處為了應景，都會將白石湖同心池換上新年新氣象，同時也可以到內湖的多個草莓園採草莓，不用舟車勞頓也能感受旅行歡樂。

▲往年新年白石湖換新裝。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

鄰近台北市區的白石湖社區內還有多處幸福加持景點，像是著名的白石湖吊橋，橋身宛如巨龍擺體，橫亙於山谷間；另外碧山巖、許願樹、黃氏古厝、甜水鴛鴦湖、竹林秘境、大崙湖、幸福大道及碧山露營場等串連為一日遊路線。喜歡登山健行的朋友，也可以利用大崙頭尾山步道、龍船岩步道、忠勇山步道及圓覺寺步道等，感受都會農村生活情趣。

▲白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

除了散步賞景的景點外，目前也正值白石湖社區紅色草莓採收季節，當地草莓是以溫室棚架栽種，所以就算下雨也不用擔心泥濘難行，可以輕鬆採果；週邊店家也有結合草莓及當地作物的特色餐點，相當適合春節及週末輕鬆旅遊。

▲白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）