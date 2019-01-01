連假倒數苗栗採草莓！「5條順遊路線攻略懶人包」任你玩

點評：就這樣排了

▲大湖草莓季開始，元旦連假苗栗天氣晴朗，可以安排一趟草莓之旅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

先前介紹過除了採大湖草莓外，還能順遊三義落羽松、到薑麻園或雲洞山莊賞秋冬雲海，今年元旦有4天連假很能自由安排，《大湖旅遊網》也以採草莓為中心，同步推出一日遊路線懶人包，不想傷腦筋，就跟著這樣玩吧！

▲今年超夯的三灣落羽松。（圖／IG@mandyhu528提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



路線一：國道一號頭份交流道→台三線→三灣落羽松祕境→獅潭採草莓→大湖酒莊→大湖採草莓→薑麻園→三義



若愛落羽松比草莓多一點，下了交流道，就先來當紅的落羽松秘境瞧瞧，再到同為草莓之鄉的獅潭採果，最後別忘了到大湖酒莊逛逛，若時間還夠，採不夠也可以到大湖繼續採草莓，記得趕在日落之前抵達薑麻園，捕捉絕美夕陽餘暉，歡喜迎接2019年。

▲大湖薑麻園可瞭望雲海景觀。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



路線二：國道一號頭屋交流道→台72快速道路→汶水老街→大湖採草莓→大湖酒莊→往三灣落羽松或三義木雕街



知性的你，汶水老街是全台知名客家庄，到這裡記得嚐嚐牛汶水的滋味，再到大湖採草莓和巡遊酒莊，挖掘草莓系列美食，再往落羽松或三義木雕街走，還能順便到苗130縣道的賞楓秘境捕捉最後一波紅楓。

▲苗130縣道約22.4K處12/25楓況。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



路線三：國道一號苗栗交流道→台六線→公館採草莓→汶水老街→大湖採草莓→泰安溫泉→獅潭仙山→三灣落羽松



別只知道大湖，公館鄉也有草莓可採唷！採完果不妨到汶水老街，再到泰安溫泉泡湯，洗去一身疲憊，重振精神後再往獅潭仙山來趟小健行，最後趕在天黑前一睹落羽松迷人風采。

▲汶水老街是著名客家庄。（圖／翻攝自客家文化旅遊資訊網官網）



路線四：國道一號銅鑼交流道→台72快速道路→汶水老街→大湖採草莓→清安豆腐街→泰安溫泉→往三灣或三義



從國道一號銅鑼交流道下，再接台72快速道路，會先到汶水老街，廟裡祈福吃完小吃，就開始採草莓吧！還有清安豆腐街和泰安溫泉，等著你一一漫遊。

▲泰安溫泉洗去一身疲憊。（圖／觀光局提供）



路線五：國道一號三義交流道→勝興車站→薑麻園登高望遠→大湖採草莓→大湖酒莊→獅潭採草莓→三灣落羽松



以愛情為主題的勝興車站，有許多文創商品和可愛造景可拍照，之後再到薑麻園觀景、買農特產品，到大湖採完草莓，趕在5:30至6點關門前到酒莊採買，若時間還夠，再穿插落羽松進去吧。

▲大湖草莓文化館找得到各式草莓商品。（圖／IG@meiyuqq提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



無論從哪個交流道下，順時針或逆時針都能玩一圈，雖是為了草莓而來，別傻傻的採完就回去唷！如果喜歡拍美照，苗栗也囊括超過25家特色花草餐廳及民宿，像是天空之城、花露休閒農場、VilaVilla魔法莊園、Doo Coffee景觀咖啡廳、蘇維拉莊園、碧絡角花園、山芙蓉咖啡、E-ma 柴燒窯烤歐式麵包、山行玫瑰、噢哈娜咖啡屋、雲水度假森林、卓也小屋民宿、勻淨湖景觀餐廳民宿等，別怕沒地方去，只怕時間不夠。

▲花露休閒農場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲E-ma 柴燒窯烤歐式麵包。（圖／翻攝自E-ma 柴燒窯烤歐式麵包粉絲專頁）



※更新：四天連假苗栗大湖大塞車，草莓都被採光了，民眾行前不妨先撥電話詢問，或挑選平日再行前往。