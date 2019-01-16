台中市區也能採草莓！還有創意料理草莓酒香腸、草莓貢丸湯

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：過年完很適合去

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

草莓世界 在台中潭子慈濟醫院旁，占地5公頃的觀光草莓園，想採草莓的人，不用再跑大湖草莓觀光果園，草莓世界免費入場、無低消、還有免費停車場，除了可以採草莓，還有草莓霜淇淋、草莓冰沙、草莓香腸、草莓果醬等相關產品，很適合納入台中親子旅遊景點，下次朋友約採草莓，不用再跑苗栗大湖了！

備註：開放時間為12月～4月，草莓價格時價波動、免門票、免費停車、有化妝室。

每年到了冬天不能錯過的就是草莓，除了到甜點店吃甜蜜蜜的草莓蛋糕外，親子活動中最受歡迎的當然是採草莓活動。台中潭子有草莓觀光果園，想採草莓不用再舟車勞頓跑苗栗大湖了。

草莓世界就在台中潭子慈濟醫院附近，園區內提供停車位置。客滿的話，草莓世界在馬路對面也有停車場。

入口處擺放台中唯一一顆草莓聖誕樹，店家很有巧思的用心，園區內還有草莓公仔等你拍照。

休息區有搭設棚架和擺設桌椅，吃體驗完之後，可在這休息吃東西。

一旁有草莓世界的紀念印章，想不到小朋友竟然很得意的蓋在手上，果然小朋友的世界是很難懂的。

每年草莓價格幾乎都是12月～2月會偏高一些，不急的話，可以等過完農曆年，應該會有甜甜的價格

最旁邊的有幫大家準備籃子、剪刀和說明圖示







園區不收入園費，請勿邊走邊吃。一旁白板上有公告時價和開放區域。最重要的是右上角的採果要領

當天價格是350元/1斤，看到這價格後，家長都很關注小朋友採果情形，一小心會荷包大失血

店家很貼心的準備雨鞋，下雨過後來採草莓也不用擔心弄髒

拿完小工具之後，往後方草莓園移動

整遍的草莓園，很容易發現紅色小點點

草莓大小顆不重要，重要的是要挑整顆紅通通的

不要剪到草莓花和綠色草莓

草莓對小朋友似乎有股魔力，剪完後，會仔細觀察好幾秒鐘，只差沒塞入嘴巴而已

才幾分鐘的時間，兩姊妹已經各採了十多顆草莓，這速度也太驚人了！！之後帶著戰利品回到櫃台區秤重結帳

休息區一旁有販售草莓相關美食，果醬、草莓牛奶、草莓霜淇淋是基本款，還有草莓酒香腸、草莓貢丸湯等創意美食

這次點了霜淇淋、冰沙、香腸、草莓牛奶嘗鮮， 草莓牛奶和霜淇淋口感中規中矩，大眾接受度高，草莓酒香腸入口有草莓香氣與微酸甜的口感，比想像中搭嘎

另有一小區販售草莓苗，只是我們對自己的園藝技能信心不夠足夠，還是買現成的就好

沒時間體驗的話，也有一整盒販售

草莓世界適合親子同樂採果的休閒好地方，周末、連假不想出遠門的話，帶小朋友來潭子採草莓也能留下美好的回憶。

草莓世界

地址：台中市潭子區豐興路一段361號

時間：8:30~17:00 周一休息

電話：0910 517 768