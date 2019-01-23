甜點控必朝聖！首間館外甜點店　文華餅房1/25進駐大直ATT



▲文華餅房的一抹相思。(圖／台北文華東方酒店提供)



記者黃士原／台北報導

位於台北文華東方酒店1樓中庭的文華餅房，為擴大營運規模以及提升品牌能見度，即將進駐大直ATT 4 Recharge開設首間館外文華餅房，1月25日正式開幕。為歡慶開幕，文華餅房特別自開幕起至2月28日於ATT 4 Recharge店內推出獨家販售「一抹相思」蛋糕 (230元）。





▲文華餅房的貴妃 Guifei_7吋。(圖／台北文華東方酒店提供)





▲文華餅房的龍鳳呈祥。(圖／台北文華東方酒店提供)



走進位於ATT 4 Recharge一樓醒目核心位置的文華餅房，占地近70坪、挑高4米的開闊空間內，區分為前、後兩區，前為內用區、後則為外帶區；這兩區的裝潢用色皆十足繽紛、引領潮流。最吸睛的是內用區充滿現代感的整面蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 陳列櫃，結合玻璃蛋糕展示櫃，展出了多款美輪美奐的精緻糕點。全區共規劃了近40個座位，未來甜點控可以坐在舒適的藤椅上，喝著咖啡、品嘗文華餅房的甜點。





▲文華餅房的網紅系列甜點。(圖／台北文華東方酒店提供)

為歡慶盛大開幕，由酒店行政西點主廚Hin(任樂軒)打造出時尚夢幻的「一抹相思」蛋糕，以日本抹茶和台灣香蕉為主角，分別製成抹茶蛋糕和香蕉百香果奶霜，除了造型顏值度破表，品嚐後還能感受滿滿的抹茶層次感，每個TWD230，即日起至2月28日在文華餅房ATT 4 Recharge店內獨家販售。





▲文華餅房的手作麵包。(圖／台北文華東方酒店提供)

除上述夢幻逸品蛋糕外，同樣不可錯過的還有廣受甜點控青睞的各式高顏值精品蛋糕，包括：東方美人、文華起司蛋糕、栗香蒙布朗、貴妃…等，還有新春佳節將至、十足應景的琳瑯美點，像是象徵吉祥如意的龍鳳呈祥蛋糕(7吋)以及小巧可愛的福至蛋糕。此外，文華餅房亦推出風格獨具的手工巧克力、外酥內軟的法式馬卡龍、每日新鮮現做的手作麵包、手工果醬以及新春送禮必備的各式豪華禮籃等。



台北文華東方酒店文華餅房ATT 4 Recharge

地址：台北市敬業三路123號1樓