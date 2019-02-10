連假結束不想面對？專家提「收心操」技巧　旅行前就開始

▲旅行時的快樂和回歸現實的落差，會讓人難以適應。（示意圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

春節9天連假咻一下就過去了，想到馬上要開始上班，就全身發懶、提不起勁嗎，據臨床心理學家Dr. Josh Klapow表示，回歸到原本緊湊的現實生活，想到積累的代辦事項，通常會產生焦慮、恐懼、悲傷感，甚至這不舒服的感覺會抵銷假期的愉快。

▲旅行帶來的新鮮感，讓人在回到現實生活中很難適應。（示意圖／達志影像）

有人會因為不喜歡這種感覺而放棄去渡假，但這樣太可惜了，Klapow說。實際上，若是做得好，假期可以充分釋放壓力，讓身心靈重新充飽電，回復滿滿正能量。

1. 旅行前

在旅行前一周內，把待辦事項列成清單，將你手上任務告一段落，像是客戶的提案、回覆郵件等。更重要的是，提前讓你的主管、客戶知道你將去旅行，多久會回來，並安排好職務代理人妥善交接，才不會渡假時一直被干擾，回到工作崗位無法銜接，整個人搞得焦頭爛額。

2. 旅行中

「Work hard, Play hard」旅行就是要盡量脫離工作和家庭生活的壓力，把手機關閉提醒，用心享受一頓晚餐，而不是一直盯著手機看。若真的無法完全拋下工作，請設定好早上30分鐘工作時間，這樣的方式可保有工作的責任感，卻不要讓工作主宰了你的旅程。

▲旅行期間，把手機關閉提醒，用心享受一頓晚餐，而不是一直盯著手機看。（圖／達志／示意圖）

3. 旅行後

若時間許可，在你上班前一兩天回到家，好好休息、洗衣服、跑跑步，和親人分享旅程，更重要的是，重整好自己的狀態。為了避免度假回來後的憂鬱，建議你誠實告訴同事、家人、朋友你需要一點時間來沉澱身心，他們應該都能理解的。當你感到無法專心或是不知所措時，拿出事前列好的代辦事項，一一完成。



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