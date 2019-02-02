過年工作留守台北　6家一個人也可以享用的火鍋美食



▲6家一個人也可以享用的火鍋美食。（圖／合成圖）



旅遊中心／綜合報導

過年因為工作或其他原因得自己一個人待在台北，朋友都回中南部過年而沒人陪吃飯嗎？沒關係，《ETtoday東森新聞雲》幫大家整理出9家一個人也能吃的麻辣火鍋與羊肉爐。





▲這一小鍋的老火湯湯頭。（圖／取自這一小鍋粉絲專頁)

這一小鍋

85度C發現消費者需求市場正逐漸改變中，嘗鮮心態、平民價格，選擇多樣化需求日益遽增，因此從旗下「這一鍋」發展推出個人鍋新品牌「這一小鍋」，主打「新潮流與快食尚」的品牌定位，這一小鍋湯頭上是讓消費者能品嚐到香、甘、麻、酸、鮮，獨家特色鍋底分別有經典石頭鍋(香)、黃金壽喜燒(甘)、御膳麻辣鍋(麻)、一品酸菜鍋(酸)，以及老火湯(鮮)等五種經典風味湯頭。

台北松山店

地址：台北市松山區市民大道六段131號3樓

電話：02-2747-2525



▲泡菜豬肉鍋。(圖／資料照)

12MINI

12MINI是石二鍋的副牌，主打個平價、獨享，所有的鍋物都沒有超過200元，第一家門市開設在台北市松山區。12MINI主打用新鮮蔬果搭配豚骨、搭配不同風味的健康湯頭，一共有八大系列，分別是原味、孜然、綠咖哩、酸白菜、南瓜起司、辣味、泡菜、泰式酸辣，幾乎都有牛豬雞肉可供選擇，希望讓客人吃到美味的經典鍋物料理。

12MINI

地址：台北市松山區慶城街1號B1

電話：02-2546-4981





▲子辣。個人。麻辣一個人也可以享用麻辣鍋。(圖／老K提供)

子辣。個人。麻辣

「一個人也可以輕鬆享受的麻辣鍋」，這是子辣。個人。麻辣臉書介紹中的第一句話。子辣。個人。麻辣的湯頭是使用四川底料製麻辣醬。關於四川底料，用了許多道地的藥材、用58度高粱酒與熱水浸泡、加上永川豆鼓、陴縣特級紅油豆瓣醬，自己熬煮的辣椒醬，控制火候炒將近4小時才能完成ㄧ鍋底料，製成香氣四溢的麻辣火鍋。

子辣。個人。麻辣

地址：台北市松山區延吉街12-1號

電話：02-2578-1060



▲紅九九的湯頭是用20種中藥材以及青花椒熬煮而成。（圖／資料照）

紅九九個人式麻辣鍋

誰說一個人不能吃麻辣鍋？紅九九就是一個人也可以享用麻辣鍋的火鍋店，湯頭是用20種中藥材以及青花椒熬煮，花椒味強烈，有麻有辣，但不會太油，辣度也不會過高，但也因為青花椒跟藥材在大火滾太久會產生苦澀感，店家建議大火煮滾後要轉小火。

紅九九個人式麻辣鍋

地址 : 台灣台北市大安區延吉街131巷7號

電話 : 02-2772-3938



▲大紅袍麻辣鴛鴦小火鍋。(圖／取自大紅袍麻辣鴛鴦小火鍋臉書)

大紅袍麻辣鴛鴦小火鍋

大紅袍的麻辣湯底是用小茴、大茴、山奈、草果、桂皮、丁香、豆蔻、花椒、辣椒等十多種中藥材、辛香料，再加上豆瓣醬、牛油及沙拉油，以傳統四川方式熬製而成。

大紅袍麻辣鴛鴦小火鍋

地址：新北市新店區寶強路2-1號

電話：02-2914-1239



▲海底撈個人鍋之三鮮鍋底。（圖／記者黃士原攝）

海底撈火鍋

雖然大家前往海底撈吃麻辣火鍋都是呼朋引伴，其實海底撈除了大鍋，也有單人鍋可以選擇，食材部份，絕大多數的菜色都可以只點半份(0.5分)，讓單人吃鍋的可以點多一點菜色

海底撈信義店

地址：台北市信義區松壽路12號6樓

電話：02 8780 8111



海底撈火鍋京站店

地址：台北市承德路一段1號4樓

電話： 02 2559 0125

海底撈火鍋慶城店

地址：台北市慶城街1號3樓

電話：02 2719 3155

