情人節全台戀人必搭愛情摩天輪　晀無敵海景、唱高空KTV

▲情人節搭摩天輪放閃，圖為天空之夢摩天輪情人節燈光秀。（圖／麗寶樂園提供。）



旅遊中心／綜合報導

年假過後就是2月14日情人節了！新的一年今年也要甜甜蜜蜜在一起，情人節就到摩天輪約會放閃，今年不僅多了全新的無敵海景摩天輪還可以體驗高空KTV新玩法，趕快預定以下3座全台純情版愛情摩天輪。

1.台中三井OUTLET海景摩天輪

▲台中全新海景摩天輪。（圖／記者蔡玟君攝）



台中三井outlet在2018年底盛大開幕，除了各大知名品牌與日本餐廳進駐外，最大亮點就是全台唯一能眺望無敵海景的摩天輪景觀，60公尺高海景摩天輪共有36個車廂，繞一圈約12分鐘，其中有6個車廂底部為透明地板，讓遊客可以挑戰心臟欣賞腳下的大台中美景，另外，若想讓浪漫氛圍再加分，可選在傍晚搭乘眺望海景夕陽。

▲部分摩天輪車箱底部為透明地板。（圖／記者蔡玟君攝）



搭乘資訊

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

時間：11：00－20：00

平日票價：大人150元／小孩100元／博幼票100元

假日票價：大人200元／小孩150元／博幼票100元

2.全台最大摩天輪

▲去年情人節天空之夢摩天輪燈光秀為愛情邱比特。（圖／麗寶樂園提供。）



全台最大摩天輪就在台中，麗寶樂園天空之夢（Sky Dream）斥資5.5億重新建造，直徑120米的摩天輪，加上原先海拔高度245米，高度總達365米，能眺望天際線美景，繞行一圈大約30分鐘，車廂內部設有USB孔可以充電，讓戀人們不怕拍照拍到手機沒電，另外夜間也會有象徵愛情的燈光秀替戀情加溫。

搭乘資訊

地址：台中市后里區福容路8號（中山高后里外埔交流道旁）

時間：一三四11：00～21：00；二12：00～21：00；五11：00～21：30；六10：30～21：30；日10：30～21：00

平日票價：大人300元（12歲（含）以上）／小孩200元／博幼票150元＊3歲以下可免費搭乘

假日票價：大人350元／小孩250元／博幼票150元

3.義大世界摩天輪KTV

▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

和戀人到摩天輪上K歌吧！全台首創K歌摩天輪就在義大，海拔高度215公尺的高空卡拉OK包廂最多可容納6人，每次包廂費300元可連唱半小時。義大摩天輪共有40個包廂，特別新開設了10個空中KTV包廂，一圈時間大約18分鐘，歡唱時間為2圈大約能唱半小時，計價方式為人頭費加上包廂費，每人搭乘摩天輪票價為200元。

▲在摩天輪上高歌。



搭乘資訊

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

時間：12：00至22：00（最後搭乘時間21：45）

平假日票價：大人200元（13歲（含）以上）／小孩160元／博幼票100元



KTV摩天輪包廂

費用：每人摩天輪票價200元＋歡唱費，歡唱費每包廂週一至週五300元；週六、日與例假日400元