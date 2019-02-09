開幕不到一年！海景無邊際泳池、星空房　全台15間全新飯店特搜

▲2018新開幕星級飯店盤點。（圖／枋客文旅提供）



記者陳涵茵／綜合報導

2018年可說是台灣飯店豐收年，各大國際品牌酒店紛紛進駐且於去年正式開幕，不僅如此台灣特色星級飯店也一間間盛大開幕，不管是高端客、小資族群或是親子客通通都能有新的住宿選擇，2019年就一起嚐鮮住進以下北中南以15間新開幕特色飯店。

北台灣

1.台北中山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）

地址：台北市中山區中山北路一段123號

電話：02 6617 0320

▲能眺望101煙火的景觀房，外頭還有陽台可以出外賞景。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



全台首間希爾頓逸林酒店「台北中山逸林酒店」（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）在2018年底熱騰騰開幕，落腳星級飯店一級戰區中山，共有106間客房，其中可看到101的景觀煙火房全館共有11間。另外，入住時每位賓客都能品嚐一塊經典的逸林酒店巧克力餅乾，且兒童入住不加價「18歲」以下都能免費入住。

2.阿樹國際旅店（arTree Hotel）

地址：台北松山區八德路三段76號

▲飯店各角落充滿著大自然元素。

台北鬧區竟然可以泡溫泉！凱撒集團在台北小巨蛋旁打造了全新原創品牌阿樹國際旅店，以樹的藝術為設計理念於2018年初正式開幕，飯店內共有139間森林系的主題客房，阿樹國際旅店打造三間「私人湯屋」，與工研院合作引進溫泉機，使用溫泉水結晶石，讓遊客不必舟車勞頓在台北市中心也可享受純正溫泉。

3.台北國泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Taipei Downtown）

地址：台北市中山區民生東路三段6號

▲飯店共有227間客房，有85間景觀房能眺望101大樓。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）



台北國泰萬怡酒店於2018年12月正式開業，為萬豪酒店集團旗下在台第一間萬怡品牌直營店，位於中山區民生東路與建國北路交叉路口，地理位置交通便捷鄰近捷運行天宮站，227間房中有85間景觀房能眺望101大樓，讓遊客在跨年期間可以有更多的景觀房選擇。

4.天成文旅華山町（Hua Shan Din by Cosmos Creation）

地址：台北市中正區忠孝東路二段79號

電話：02 2351 5188

▲飯店為老銀行改造各角落都是最佳拍照打卡點。



天成文旅華山町帶旅人穿越時光隧道走回1950年的華山，飯店建築體由第一銀行廢棄倉庫改建，打造為融合銀行、製酒主題的設計飯店。飯店由老銀行改建當然少不了金幣元素，飯店內處處可見金光閃閃的小裝飾，就連早餐卷也是由金幣代替，信用卡造型房卡，冰箱門把設計成金庫門把造型，桌上的記事本設計成支票簽單形式，處處都有小驚喜。

5.台北士林萬麗酒店

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話： 02 8861 2389

▲台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）為全台第一家萬麗酒店，已於2018年8月正式試營運，擁有104間客房標榜每間客房都有浴缸，整間飯店亮點就是大台北城市裡的無邊際泳池。台北士林萬麗酒店座落於士林官邸花園旁，距離捷運士林站也僅500公尺，旅客想到周遭景點國立故宮博物院、陽明山國家公園和士林夜市都很方便，地理位置絕佳。

6.台北新板希爾頓（Hilton Taipei Sinban Hotel）

地址：新北市板橋區民權路88號

電話：02 2958 3000

▲希爾頓酒店頂樓無邊際泳池。（圖／記者黃士原攝）



相隔15年國際連鎖酒店Hilton希爾頓酒店正式重返台灣市場，台北新板希爾頓酒店於2018年10月正式開幕，飯店規模大房間數多達400間客房，包括希爾頓客房、行政客房、愛心客房、豪華套房共5種房型，一間中餐廳與一間Buffet自助餐廳，頂樓還有一座無邊際泳池。

7.林口亞昕福朋喜來登酒店（Four Points By Sheraton Linkou）

地址： 新北市林口區文化三路一段1號

電話： 02 7727 6988

▲每間房都由大理石風格打造。



林口亞昕福朋喜來登酒店為林口首間國際級連鎖酒店，座落在桃園機場往返台北的中點，飯店以大理石風格為主題建造，號稱全台使用最多大理石建材的飯店，飯店內共有165間客房，最低房價大約4千元，色調以灰與米白為主配上大理石，營造出沈穩內斂的都會氛圍，氣派的樓層間還有座藏在都市叢林裡的透明泳池。

▲都市叢林裡的透明泳池。

桃竹苗

8.新竹英迪格酒店（Hotel Indigo Hsinchu）

地址：新竹市東區公道五路二段111號

▲新竹英迪格酒店高科技酒吧。



新竹英迪格酒店為北台灣第一家國際飯店品牌英迪格集團酒店，看準竹科商機，以科技滿足好奇為設計主軸，讓旅客從check in那一刻起就充滿驚喜。全館共有140間房，所有房型皆挑高3米寬敞舒適且皆配有浴缸，最特別的是其中9間樓中樓套房，佔地26坪挑高6米，一樓沙發區、廁所、洗衣機到二樓房間衛浴浴缸，讓賓客就像回到自己的家。

▲新竹英迪格樓中樓套房。



中台灣

9.台中大毅老爺行旅（The Place Taichung ）

地址：台中市西區英才路601號

▲星光客房特有斜角窗，躺在窗上就可以仰望天空。（圖／小妞的生活旅程提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2018年暑假開幕的台中大毅老爺行旅，位於12樓的特色房型「星光客房」一推出就造成轟動，標榜此房型每間房間都有斜角窗，可在房內就能躺著看星空。另外，飯店地理位置絕佳，鄰近台灣美術館和草悟道外，距離柳川等景點也是走路即可到達十分方便。

南台灣

10.寬悅花園酒店

地址： 600嘉義市東區保順路69號

▲森林系親子飯店內有旋轉木馬。（圖／寬悅花園酒店提供）

嘉義親子飯店新選擇，森林系飯店寬悅花園酒店，以城市森林為發想，不僅有700坪戶外森林花園，花園裡有座夢幻的旋轉木馬，還能帶著毛小孩一起睡一晚。飯店共有175間客房，飯店設計理念以森林為發想，飯店內處處都能看見動物元素，定位親子生活旅館主攻親子客群，讓入住旅客不僅睡一晚還能在飯店盡情玩樂，且平均房價大約3千多元。

11.比歐緻居Brio Hotel Kaohsiung

地址： 800高雄市新興區中山一路14~26號

▲文青必住的設計飯店僅有50間房。（圖／比歐緻居提供）



位於高雄新興區的比歐緻居為一間充滿風格的設計型旅店，房間數僅有50間，找來知名藝術家操刀設計，每間都有不同的獨特設計，就像睡在藝廊裡，適合喜歡嚐鮮的文青旅人入住。飯店在初設計時便以空間策展概念來規劃整體設計，邀請多位台灣藝術家包括獲得Louis Vuitton藝術首獎，首位進駐Espace Culturel LV的台灣藝術家吳耿禎等知名藝術家，共同打造打造獨一無二的客房。

12.枋客文旅

地址：屏東縣枋寮鄉中興路22-19號

▲枋客文旅內的無邊際泳池能眺望無敵海景。（圖／枋客文旅提供）



雖無國際級或大集團品牌加持，不過枋客文旅試營運時照樣造成轟動，飯店位在來往高雄與墾丁之間的枋寮，也是鎮上第一座大型旅館，超吸睛的無邊際泳池可以眺望夕陽沈進海裡，試營運期間價格一晚2千有找，超高CP值讓全台旅客都爭先朝聖。

▲枋客文旅小資價就能入住。（圖／枋客文旅提供）

13.華園大飯店高雄草衙館

地址：高雄市前鎮區中安路1號

▲華園大飯店草衙館。（圖／取自《華園大飯店-草衙館》臉書專頁）



親子主題飯店又一間！華園大飯店高雄草衙館鄰近草衙道購物中心與鈴鹿賽道樂園旁，不僅出門玩樂方便，飯店主攻親子客群，以機場元素設計了Flight Deck遊戲室還有超大球池溜滑梯，大小朋友都能瘋玩，最特別的是，飯店首推房卡與一卡通結合的功能，旅程結束後房卡還能讓遊客帶回家使用。

東台灣

14.兆品酒店礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

▲礁溪兆品酒店積木主題房。（圖／記者蔡玟君攝）



雲朗雲朗觀光集團首度插旗宜蘭，在礁溪打造全台第一間積木主題溫泉酒店－兆品酒店礁溪，酒店內打造11間積木親子主題套房，9樓公共區域還有一座全台唯一的積木之湯，成為親子出遊的新飯店選擇。飯店內10樓整層樓為積木主題樓層，不僅牆面、擺設都是積木就連拖鞋抱枕通通都是積木造型童趣十足。

▲連拖鞋都是積木造型。（圖／記者蔡玟君攝）

15.煙波大飯店宜蘭館

地址：宜蘭縣宜蘭市凱旋路135號

▲煙波大飯店宜蘭館以泡泡為主題打造。（圖／煙波大飯店提供）

煙波國際觀光集團旗下第5間飯店煙波大飯店宜蘭館，以粉色泡泡飯店為主題主攻年輕客群，為宜蘭縣政中心首家飯店，共有240間客房，飯店共有地上9層、地下3層，外觀以紅棕色牆面為基底搭配白色系六角外牆設計，交錯編織成蜂巢式的立面意象，公共空間則以泡泡為主題每個角落都好拍，特別的是飯店內天天辦派對，只要是住客都能免費參加，讓宜蘭多了精彩夜生活。