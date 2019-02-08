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人來就能入住「懶人露營」正夯　苗栗3處有冷氣蒙古包推薦

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▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）

▲懶人想露營就住進蒙古包中。（圖／記者謝盛帆攝）

旅遊中心／綜合報導

近幾年台灣興起露營潮流，除了傳統露營地很夯之外，不少業者看準商機也推出適合懶人的露營法，一座蒙古包裡床、沙發、冷氣、咖啡杯應有盡有，就像住進山林裡的五星飯店，且公共衛浴空間也一間比一間華麗，讓想體驗露營的懶人能兩手空空就入住。

1.勤美學好夢里
地址：苗栗縣造橋鄉1鄰乳姑山15-3號

▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）

▲好夢劇場樹屋超夢幻。

勤美學山那村形塑了一座夢想中的山林生活，讓遊客可以逃離城市紛擾躲進被山巒包圍的隱密仙境裡，純白的蒙古帳就是最好的放空之處。勤美學山那村開幕就造成轟動，園區更是逐漸擴大，打造了全新露營地好夢劇場，讓蒙古包夢幻再升級，不僅有夢幻的尖頂精靈帳，還有大月球、盪鞦韆、樹屋等，夜晚就像闖入一座魔法森林。

▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）

▲蒙古包就像住進飯店應有盡有。

▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）

▲好夢劇場可在月光下盪鞦韆。

2.橘舍三食
 地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

▲▼橘舍三食。（圖／IG@nai__0722提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘舍三食浴室裡還有檜木桶可泡澡。（圖／IG@nai__0722提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

橘舍三食位於苗栗縣卓蘭鎮的壢西坪休閒農業區，海拔480公尺高，2018年全新開放里波區，所有帳篷主打擁有冷暖氣空調、床與沙發等，全區共五頂四人帳、兩頂雙人帳，每一間都像住進飯店般舒適，且營區浴室裡還有檜木桶可泡澡。

▲▼橘舍三食。（圖／IG@nai__0722提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲帳篷內設備擺設超可愛。（圖／IG@nai__0722提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.寨酌然野奢庄園
 地址： 369台灣苗栗縣卓蘭鎮

▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）

▲蓮花帳外觀就像一顆小籠包。

寨酌然野奢庄園為一座隱身在苗栗卓蘭山區的烏托邦，園區裡有各式童趣藝術裝置可以打卡，來到這兩手空空就可以入住蓮花帳，帳篷外觀就像一顆顆的巨型小籠包在草地上超可愛，裡頭床墊、冷氣、傢俱應有盡有，還有個人的戶外小花園空間可以放空。不僅帳篷可愛就連公共衛浴設備也是精心打造，歐風磚花磁磚與巴洛克雕花純白椅，讓遊客洗澡也有好心情。

▲寨酌然。（圖／記者謝盛帆攝）帆攝）

▲夢幻的公共衛浴區也很適合拍照。

▲寨酌然。（圖／記者謝盛帆攝）

▲園區內馬卡龍色腳踏車。

關鍵字： 苗栗旅遊 露營旅遊 春節旅遊

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