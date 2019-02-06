開天窗數星星、看海放空聽海浪聲入眠　全台5間特色露營車精選

▲無敵海景、山林數星星，全台特色露營車精選。（圖／翻攝自《覓海灣精品露營車》粉絲專頁）



旅遊中心／綜合報導

躺在床上數星星、聽著海浪聲入睡，這樣浪漫的場景可不是偶像劇中才有，若想接近大自然又拋不下都市包袱，露營車就是最好選擇，豪華露營車裡床、冷氣、廁所應有盡有，兩手空空也能入住，一起來看看全台5間特色露營車精選。

1.呼啦莊園

地址： 苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2之1號

電話： 03 793 1928

▲露營車晚上還可以開天窗看星空。



苗栗呼啦莊園是去年爆紅的露營車新景點，主打親子客群，六星級露營車園區裡共有20輛露營車，車內附有獨立衛浴設備、衛浴乾濕分離、免治馬桶、電視、獨立筒床墊應有盡有，最浪漫的是床鋪正上方還有一座長達180公分的全景電動天窗，晚上能數星星入睡。園區內還有游泳池、沙坑、室內球池、溜滑梯等遊憩設施，小孩盡情奔跑玩樂大人也可以在山林裡偷閒放空。

▲有天窗可打開數星星。



▲園區裡有多項設施可以玩，很適合親子旅遊。（圖／呼啦莊園露營車渡假村提供）

2.威尼斯溫泉露營地

地址：新竹縣橫山鄉內灣33號

電話：0966-529-066

▲威尼斯溫泉露營地美式拖車。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）



美劇場景裡的露營車新竹也住得到！威尼斯溫泉露營地靠近內灣老街和南坪步道，整個營區內共有1萬5千坪左右腹地，腹地相當廣大。除了一般的帳篷露營區，這裡還有全台灣唯一的美式拖車。床鋪、廁所、甚至料理流理台、冰箱、吹風機、微波爐等通通有。最棒的是冬天來露營，還可到隔壁的威尼斯溫泉會館泡溫泉，雙人湯屋最多可泡4人，泡湯時間90分鐘可提早預約。

▲露營車內有流理台、小冰箱、微波爐等設備。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）



3.詩情花園渡假村

地址：606嘉義縣中埔鄉社口村社口1號

電話：05 253 6601

▲嘉義詩情花園露營車以花為主題打造。（圖／小象愛出門提供）



詩情花園渡假村內的露營車，也別於一般露營車給人陽剛簡約的印象，這裡的露營車不僅以花命名，從外觀到內裝都充滿了花的元素，繽紛可愛的造型很適合拍照。另外除了基本的床與衛浴設備，部分露營車款內部還可以唱卡拉ok，且入住就提供早餐，晚餐則可以選擇園區內的烤肉套餐，租借器具、購買食材都可向店家訂購。

▲就連內裝也繽紛可愛。（圖／小象愛出門提供）



4.天ㄟ露營車



▲宜蘭天ㄟ露營車就在梅花湖畔，還有季節限定的落羽松美景。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）



東台灣有許多露營車景點，其中位於宜蘭梅花湖畔的天ㄟ露營車在2017年開始試營運，純白露營車與大片綠地很適合奔跑，走出車外就能看到梅花湖美景，部分露營車起床打開窗向外看就是湖景第一排，這裡的特色是寵物友善，遊客可以帶著毛小孩入住一同玩樂。

▲打開窗就能眺望湖景。（圖／示意圖女媧攝）



5.覓海灣精品露營車

地址：烏坎魚港附近（會有專人帶路前往）

電話：0910-699-624

▲伴著海潮聲入睡，打開窗就是大海。（圖／翻攝自《覓海灣精品露營車》粉絲專頁，下同。）



露營車通常都坐落在山林中，不過澎湖有間無敵海景露營車，可以伴著海浪聲入眠，每間露營車房間都附有獨立陽台，私人空間可以不被鄰居打擾盡情拍照，起床打開窗就能360度眺望澎湖藍天與雪白浪花，不出國也能感受慵懶度假氛圍。

▲一車一獨立陽台看著大海發呆。



＊以上圖片由《1+1=3。小Yo之家》、《虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記》、《小象愛出門》、《示意圖女媧》提供，請勿隨意翻拍以免侵權。