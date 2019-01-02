雲林網美IG手搖主打古早味　必點蓮藕鮮奶茶甘口不膩！

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點評：別有風味的首要飲料店，喝出傳統飲料的新鮮，感覺都變健康了！

文、圖／橘子狗愛吃糖

台灣手搖飲料2018年達到1萬7千家，每年都要喝掉500億的手搖飲料，不管再偏遠的地方就算沒有便利商店也幾乎都找得到手搖飲料店，只是大部份賣的飲料品項都是千篇一律，珍珠奶茶、黑糖鮮奶你賣我也賣，最近在雲林斗六發現這家【春上手作茶飲】很不一樣，賣的是很台灣古早味飲料，蓮藕茶、枸杞茶這種看似多是老一輩比較喜歡的養生飲料，把它包裝成現代感的手搖飲。

幾次來斗六都在雲中街跟斗六第一市場走跳居多，很少在往更外圍的地方走去，這家【春上手作茶飲】就在離車站稍遠的社口心公園旁邊，走過來差不多要12分鐘的距離，不過這條路上的茶飲餐廳不多，遠遠就能看到【春上茶飲】就出現在街邊店的位置，

一開始其實不太清楚這家飲料店究竟賣哪些飲料，但裝潢讓人覺得相當亮眼，整個以復古元素包裝出相當現代感的文青風裝潢，懷舊鐵馬腳踏車、白色磁磚加板凳，

光店門口就是很好拍的網美照背景，每個角落也都是相當有巧思的小小拍照背板，傳達的便是它們家手搖飲料的主打路線，賣的是比較傳統台灣味的手搖飲料類型，

不像現在坊間一堆都賣果茶、奶茶、汽泡飲的，而是希望除了好喝以外也能兼顧健康，所以像是古早味涼茶、蓮藕茶、枸杞茶就是它們的主角們，店員也相當親切的介紹。店家強調它們家的茶葉都是使用台灣高海拔的原葉茶等級，讓客人喝得到好茶葉的層次感！

畢竟就連我看到MENU上沒有熟悉的各種茶類飲料，只有古早味的幾種茶飲時，

心中多少也站在那猶疑不定究竟該喝什麼好，試喝過跟聽完介紹後就對放心許多… 飲料的價格並不貴，35到40元一杯，當然基本茶類也有賣，比較特別的是… 這邊的「波霸珍珠類」並不是主打商品，而是要等到下午四點過後才限量供應的飲料。

比起坊間連鎖飲料店來說，春上的飲料品項特別但是種類很少，甜度可以選擇，特別的是店員基本上都會建議選無糖或微糖，都比較建議要讓客人喝到飲料的原味。

【招牌蓮藕茶45元│漢方涼茶35元│枸杞茶40元】

像是蓮藕茶這樣的飲料，多半可能都在市場路邊攤看到有阿公擺攤撐遮陽傘在賣比較多，

裝杯時我還看了一下，原來是沒有蓮藕片在裡面的，整杯茶呈現一種淡淡的褐色，我選的是無糖，冰涼入口先是蓮藕香氣，然後是蓮藕圓潤的甜味冒出，甘口不膩好喝。以前只有吃麻辣鍋涮蓮藕片吃，想不到蓮藕茶也蠻好喝的，不用加料或加甜就很好喝。

『漢方涼茶」本來看到漢方兩字我有擔心了一下，感覺會不會藥苦味有點重那樣，但如果你喝過王老吉的話，應該就能理解這個涼茶的味道，雖然也是幾種草藥熬煮，像是青草茶那樣帶著淡淡涼爽跟甘草甜味，建議無糖最好喝，完全不會有草藥苦味。

「枸杞茶」則建議微糖，它們家的糖是用台糖二砂，不會喝了有甜味卻覺得口乾舌燥，枸杞本身香氣溫和，加點糖的甜味喝起來比較順口，只是有高血壓或腸胃不好就不要點這個了。

【藕愛乳牛65元│春上紅茶波霸45元】

蓮藕茶加鮮奶，建議不要去冰，不冰的蓮藕加鮮奶結合的味道不太是我的菜，但冰的時候就覺得蠻好喝的，牛奶濃郁度感覺讓蓮藕香氣更加突顯。

最後是「春上紅茶」(右邊)，店家介紹用的是台灣在地紅玉茶，不加糖，喝得到紅茶香，卻不會覺得有茶澀苦味，入口餘韻回甘似有淡淡甘甜，也沒有那種過度的香精味蠻不賴的！

而珍珠的部份是有另外再用黑糖去蜜過，它們家的珍珠是軟Q度都很剛好不硬的那種，黑糖倒不會顯得太甜，跟紅茶加在一起蠻好喝的，但下午四點以後才有供應。

目前手搖飲料復古包裝的有，但頂多賣的是綠豆沙或是紅茶冰之類的古早味飲料，但要像春上賣這麼傳統飲料的更是少見，真的蠻推薦可以來試看看喔！

春上手作茶飲│斗六

地址：雲林縣斗六市鎮南路132-1號

電話：05-5336693

營業時間：10:30Am-09:30Pm

消費提醒：無店休日，有外送服務