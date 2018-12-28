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台中夜市超低調廣東海鮮粥　料多美味吃一次就愛上！

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：台中美食又多一項口袋名單啦～
ETtoday餓勢力

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

雖然觀光客到台中夜市最喜歡到一中街跟逢甲夜市，但我自己比較偏愛中華夜市，從頭走到尾其實夜市的範圍並不大，而且多靠在馬路兩邊，也幾乎都只賣吃的居多，而且不賣什麼新奇好玩的創意美食，幾乎99%都是台式快炒、麵飯或烤肉鹹酥雞這類，有天突然想吃「中華路大麵羹」，結果剛好沒開，朋友就提議去附近吃碗熱粥吧！其實過了公園路以後的中華夜市店面或攤位我幾乎都沒吃過，這段路我完全不熟，想不到還隱藏這麼一家完全不起眼的【港仔廣東粥海鮮粥】，吃過整個愛上它！

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

如果講到台中中華夜市，去看網路上的評價多半會講什麼觀光客吃的啦、又貴又不好吃啦..但其實你跟現在逢甲夜市、一中街的物價相比，中華夜市真的沒有比較貴到哪裡去，但反而這裡賣的小吃類更像是傳統台灣夜市的模樣，想吃各種麵飯熱食應有盡有，

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

在過公園路後有兩家路邊攤廣東粥，朋友說中鼎生意比較好，但他們比較愛港仔，每天傍晚開始營業，招牌只有推到路邊的攤車上面有，在夜晚馬路邊其實不算顯眼，

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

不過卻是有店面內用座位的路邊攤，當然快炒跟煮粥都是在戶外，自然也沒什麼裝潢，阿姨說，它們家店休很隨興(朋友也這麼覺得)，所以有時看它天天開，有時突然又休息了XD但有營業的話通常傍晚六點過來有看到攤車推出來，燈有點亮應該就是有開了。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

在這個地方好像也開了很多年了，整個看起來相當簡樸陳舊，室內其實也小小凌亂，不過東西料好實在，老闆娘蠻親切又健談，所以吃過一次後來又自己跑來吃了好幾次，但生意不到非常好，不過一開店就陸續都會有客人上門，只是沒看到有客滿過。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

這裡主要賣的是「廣東粥」，像是港式那種把粥煮得糜爛的，而不是飯湯那種，口味蠻多樣的，價錢在60-90元之間並不貴，另外還有賣炒飯跟炒麵也是65-90元而已，小菜的選擇並不多，都冰在前面攤車的透明保鮮櫃裡，要自己出去選看要吃什麼。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

老闆娘負責炒飯跟麵，老闆負責人煮粥，兩人分工動作雖然不快，但份量實在好吃。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

招牌一品海鮮粥│80元│推薦必點
這上桌是一大碗，給粥量完全不小氣，裝到碗的表面張力都快溢出來了！雖然不像現在流行打卡的海鮮粥有放一堆大白蝦、龍蝦、螃蟹還是裝滿蛤蜊好拍照的。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

但是裡面用料也算實在，新鮮透抽、大塊魚肉(至少三四塊)、大顆蛤蜊、蝦仁跟鮮蚵，像是港式生滾粥那樣快速把海鮮燙熟的，所以幾種海鮮的鮮嫩度都很不錯，沒有爆滿但吃得絕對夠滿足，粥煮得糜爛好入口，整個跟湯頭完全融合在一起，而且不是那種一入口就是海洋鮮味爆炸，而是像煮好的魚湯那種清爽自然的鮮甜，一般的粥蠻少吃到這樣的湯頭風味，真的很少吃到這樣口味的海鮮粥啊！真心大推必吃！

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

快炒類│蝦仁炒飯80元│什錦炒飯90元
它們家炒飯炒麵我也很愛，份量一樣蠻大盤的！但我私心更愛炒麵多些；「蝦仁炒飯」飯量一個人吃相當有飽足感，用的是小蝦仁也算給很多顆。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

炒飯口味重偏濕軟，還算不錯；炒麵同樣大盤，什錦料有豬肝、蝦仁、蛤蜊、花枝等等，口味相當古早味，香氣非常懷舊，豬肝小有點厚度但相當軟嫩，再炒點辣會更好吃。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

炒麵的古早味一吃整個愛上，而且不會是奈米量吃得飽，非常推薦也可以試試。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

小菜│涼拌鴨賞│涼拌三色蛋│雞掌小黃瓜
小菜我忘記問每道是多少錢，不過就結帳的金額推算一道應該是40元，鴨賞的份量挺多的，鹹度稍高QQ的口感還挺下飯；三色蛋只簡單淋上美乃滋，不過吃起來我覺得尚可，沒有特別非點不可；雞掌小黃瓜真的是蠻好吃的，醬汁夠味微微鹹辣，小黃瓜有厚度爽脆開胃，去骨雞掌也QQ的好吃。

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

▲▼台中中華夜市港仔廣東粥。（圖／橘子狗提供）

想不到來中華夜市逛這麼多年，現在才發現這家這麼低調的【港仔廣東粥】，價格不貴好吃份量多，用料新鮮好吃，很推薦可以特地過來試看看。

港仔廣東粥　中華夜市

地址：台中市中區中華路二段32號
電話：04-22058559
營業時間：06：00Pm–01：00Pm

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關鍵字： 橘子狗 港仔廣東粥 中華夜市 達人美食 台中美食 美食情報

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