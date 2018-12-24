從10樓俯瞰高雄街景！「穎可達咖啡」有辦公室文青風

點評：去看看

文、圖／橘子狗愛吃糖

前陣子到台南【深緣及水善糖園區】走走，除了景點好拍，還發現穎可達咖啡這家店，但原來跟店家聊過才知道穎可達是從高雄起家，隱藏在鼓山區中華一路的大樓裡面，這天到高雄工作順便過來看看，有點不太好找，畢竟在大樓外面完全沒有招牌或標示，整個超低調的隱藏在商辦大樓10樓裡面，還好有去過的朋友帶路才順利抵達目的。

這棟大樓叫「市政企業總部大樓」，是個相當多公司的商辦大樓，旁邊有個很大的收費停車場，所以就算市區裡車位難求，但這裡停車算是方便得多，只是這家【穎可達咖啡】有點特立獨行，不開街邊店、也不做路邊餐車，而是設立在商辦大樓內，然後辦公室也跟咖啡店在一起。





搭電梯到10樓後往左走到底就能看見「穎可達咖啡」的辦公室招牌，直接推門入內，沒有時下流行的網美風格花牆或鄉村風、工業風、文青風設計感的裝潢出現。





像是一派正經像是個辦公室的空間，店員站在櫃台後親切的招呼著「歡迎光臨！」其實在櫃檯後面還有個隱密的小咖啡吧台，不過似乎是製作輕食餐點時才會在這邊。





另一邊有著它們自家烘焙的各種進口咖啡豆介紹，從非洲到南美，日曬與水洗，各種介紹以及可聞香的豆子，可以好好在這裡選自己想帶回家或現場想喝的咖啡豆。店主本身就喜歡四處旅行，找尋各種咖啡豆風味，喜歡的就引進回台灣販售！所以在這邊喝的咖啡除了品味以外，也能偶爾聽見老闆關於旅行的故事！（其實就連手沖咖啡的相關杯壺用具這邊也都有賣，現場都有擺出展示）

往後面走，就能看到相當簡約風的座位區，店家說因為是商辦大樓的關係，所以其實會有不少業務人士會來這裡找個位置辦公上網或是幾個朋友來喝咖啡聊公事，（但也因為這樣，所以這裡週六日並沒有營業，只開張平日週一到週五）





座位區是有對外大片的玻璃窗，可以從10樓看見高雄市的高空街景，採光也相當好，另一邊還有會議室，會議桌還是取台南古廟拆除後剩下的百年木樑改造的，以上兩個空間都有提供包場服務，收費標準如下：客席區3小時3000元可抵消費，最多可容納60人，會議室3小時1500元可抵消費，限12人(含）以下。閒逸的氣氛讓人覺得相當放鬆，而另一邊就是它們家的辦公室與製作打包咖啡豆的工作室。





這裡並沒有販售早午餐或太過華麗複雜的輕食餐點，也沒有網美風的甜點下午茶，只賣好咖啡單品跟簡約版的熱壓吐司，烤吐司的價格算平易近人，很推試試。





點了單品可以在櫃檯邊看到整個手沖的過程，從秤重、磨豆到手沖，裝杯也頗有巧思，整個是蠻仔細的在對待每一杯客人點的咖啡豆，一邊聞著咖啡香一邊期待著。

【單品│浦隆地 日曬豆130元│穎可達精選豆80元】

來自非洲的「浦隆地 日曬豆」，一入口就爆發出相當強烈的狂野草原印象，果酸、焦焙香氣，厚實的口感，入口後有像是巧克力質地的滑順感，而後莓果酸餘韻。





久久迴繞在口中持久盤旋；「穎可達精選豆」用非洲豆、三種美洲豆及亞洲豆混合，形成一種較為平衡的風味，入口後首先感到的是堅果與巧克力的厚實感，尾韻有著淺淺的果酸，酸、甜、苦的交錯融合，但整體上偏不慍不火的溫和風味。

【穎蝴蝶120元│巴拿馬翡翠莊園 綠標 藝伎水洗300元│卡布奇諾90元】

「穎蝴蝶」是獨屬穎咖啡自家的配方豆，使用哥斯大黎加與耶加雪菲調配，保留了非洲豆的花香與水果風味，加上中南美洲豆黑巧克力尾韻，柔和又優雅是讓人喜歡上它的第一印象，對初學者來說蠻推薦這款的。





「巴拿馬翡翠莊園 綠標 藝伎水洗」則是幾乎專業烘焙咖啡店都會準備的必殺咖啡豆，當然不一定都會是綠標，但「藝伎」之名常喝咖啡的應該都不陌生，價位也高人一等，入口幾乎有種不像是在喝咖啡的錯覺，繽紛舞動的果酸花香綻放在味蕾之間，而且留在口中的餘韻繚繞更久，讓人只想每口慢慢輕輕啜飲再細細回味那份甜酸滋味。如果喜歡拿鐵或卡布的話，這裡也有提供，熱飲還是用可愛的雙層杯。

不過穎可達的拿鐵或卡布一杯90元都算是不貴，一般咖啡店多落在110-150元了。

【輕食│巧克力熱壓烤吐司│花生熱壓烤吐司│奶酥熱壓烤吐司】

記得這個一份才銅板價好像40還50元而已，簡單不過好吃，烤得香酥的熱壓吐司。





裡面內餡紮實夠味，巧克力跟奶酥口味我蠻喜歡的，喝咖啡來一份剛剛好。

另外這裡也有推出『企業合作方案」，每個月3000元租金就提供義式咖啡機一台，是全自動運作模式，加上5磅INCODA精選咖啡可以喝，有興趣的話可以詢問。

最後朋友順手還買了這個有點像是旅行用手磨咖啡罐，外表還以為是保溫水瓶，想不到從開蓋就充滿DIY驚喜，要自己放咖啡豆進去，然後自己磨豆子成粉，接著倒熱水進去沖泡咖啡出來喝，一罐搞定；所以不只是來這邊找好咖啡，想來找相關咖啡製作的知識、或想喝杯好咖啡，都很值得來穎可達走走。



穎可達咖啡│高雄鼓山區

地址：高雄市鼓山區中華一路352號10 樓

電話：07-5543211

營業時間：08:30Am-05:30Pm

交通提醒：無鄰近捷運站，建議騎車或開車前往

