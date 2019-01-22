UMAMI金色三麥進駐微風南山　1月底前消費滿500元贈100元



▲UMAMI金色三麥進駐微風南山。（圖／UMAMI金色三麥提供)



記者黃士原／台北報導



金色三麥餐酒集團自2004以來，已有多家分店，甚至還推出自己的精釀啤酒品牌SUNMAI，而最近則是以截然不同的成熟系「UMAMI金色三麥」於1月20日進駐微風南山的7樓，除了菜色升級之外，還有以特級海鮮為主的全新創作料理。另外，到1月31日之前還祭出消費滿500元即贈100元抵用券活動。



2019金色三麥餐酒集團全新推出UMAMI金色三麥，挑高九米氣派落地窗映入眼簾，搭配金銅與石面異材質拼接的時尚吧檯，為用餐氛圍帶來寬闊高雅的空間感，現場更有專業樂師演奏，營造舒適優雅用餐氛圍。針對特注重隱私的消費者，有三區的半開放式包廂。





▲UMAMI金色三麥有挑高九米氣派落地窗。（圖／UMAMI金色三麥提供)

UMAMI金色三麥以UMAMI鮮味為料理主張，嚴選多項寶島珍鮮食材入菜外，更推出以特級海鮮為主的全新創作料理，並搭配精釀啤酒、特選肉品、台灣在地鮮蔬等，例如精選究好豬戰斧佐以馬告冷泡橄欖油，創造出狼煙馬告嫩烤戰斧豬，佐以覆盆莓、紅酒醋享用；夜來花香晚香玉筍脆沙拉，是以夜來香花莖嫁接，能同時嚐到蘆筍的鮮嫩又嗅到淡淡夜來花香。





▲開放式廚房。（圖／UMAMI金色三麥提供)





▲狼煙馬告嫩烤戰斧豬。（圖／取自金色三麥臉書)





▲UMAMI金色三麥的夜來花香晚香玉筍脆沙拉。（圖／取自金色三麥臉書)





▲蝦皇暹羅浴串串鍋-以天使紅蝦、小卷、蛤蜊結合泰式酸辣冬蔭功湯底。



另外，UMAMI金色三麥開胃菜、沙拉、排餐、鍋物一應俱全，其中老饕最愛的啤酒海鮮鍋，也以煮酒論英雄精選海鮮鍋華麗現身，特選天使紅蝦及UMAMI精選海鮮與黑麥啤酒。而除了經典金色三麥啤酒外，UMAMI金色三麥也提供多款精選紅、白酒。

慶祝微風南山 UMAMI金色三麥開幕，即日起至1月31日止，內用消費滿500元即贈100元抵用券，回饋無上限。

UMAMI金色三麥

地址：台北市信義區松智路17號7F