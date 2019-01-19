搶不到「麥」就吃美食　錢櫃十大熱銷餐點排行榜　牛肉麵排第一



▲錢櫃必吃美食之一「雙寶紅燒牛肉麵」。



記者黃士原／台北報導、攝影

大家去錢櫃除了唱歌，除了搶麥克風之外，就定會點些餐點來吃，大家知道最熱銷的餐點是什麼呢？根據錢櫃統計的十大熱銷餐點排行榜中，第一名就是牛肉麵「雙寶紅燒牛肉麵」，錢櫃SOGO店經理蘇于珊說，很多人進入包廂坐下來之後馬上就點牛肉麵。

錢櫃十大熱銷餐點排行榜如下：

第一名：雙寶紅燒牛肉麵(紐澳牛肉)

第二名：高麗菜手工水餃

第三名：美式炸點拼盤

第四名：正港滷味拼盤

第五名：酸菜牛肉麵(紐澳牛肉)

第六名：XO醬風味乾拌麵

第七名：雙層馬賽海鮮披薩

第八名：經典排骨飯套餐

第九名：秘製泡菜豆腐

第十名：宮保皮蛋蝦球





▲美式炸物拼盤。





▲正港滷味拼盤。



記得上次去錢櫃歡唱時點了什麼餐點嗎？錢櫃SOGO店經理蘇于珊說，很多人進入包廂坐下來之後馬上就點牛肉麵，不然就是高麗菜手工水餃，這二個餐點是SOGO店人氣最高的餐點，然後接著人數到齊了之後，就會開始點一些拼盤類的餐點。至於飲料類，就是澎大海、奶茶(冰&熱)、仙大海、冰檸檬紅茶這四款人氣最高。

十大熱銷餐點排行榜中，牛肉麵、水餃、排骨飯、炸物與滷味拼盤都是很多人熟悉的餐點，沒想到雙層馬賽海鮮披薩大家也很愛。至於秘製泡菜豆腐人氣衝高，蘇于珊說可能跟網紅推薦有關，前些陣子有網友說秘製泡菜豆腐是錢櫃的隱藏版美食之一，因此愈來愈多人點，在十大熱銷餐點排行榜中排行第九名。





▲雙層馬賽海鮮披薩。



目前錢櫃大約提50-60道餐點，除了人氣與經典菜色之外，各家門市也會依地緣特性而有所不同，像是錢櫃SOGO店除了有熱炒師傅可提供多道熱炒菜色，像是宮保系列等，不過目前只有SOGO店、林森店及中華新館三家門市有提供熱炒菜色。