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台中文心森林公園12感官設施　木珠溜滑梯、搖搖杯讓小孩玩瘋！

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：適合假日遛小孩的地方
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▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

文心森林公園除了溜冰場、草地、休閒步道等休閒空間，現在新增兒童設施。台中文心森林公園依據感關、體能、智力打造12感官遊戲設施，有少見的木珠溜滑梯、伸縮木樁、搖搖杯、寬敞的沙坑，等你們家的寶貝來體驗。逛累了還有體力的話，再到ikea逛個2圈，保證精疲力盡。台中市政府打造數座磨石子溜滑梯特色公園，像是豐樂雕塑公園、福星公園及大雅中科公園等等，假日帶著小朋友玩遍台中各公園。

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

台中市政府近年開始改造公園，每個公園都有屬於自己的特色遊樂設施，像是磨石子溜滑梯、沙坑、盪鞦韆等等。文心森林公園新增十二感官遊樂設施，分成體能型、感官型、心智型等區域

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

使用設施時，家長要在一旁注意安全

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）


「高低木樁」讓小朋可以一格跳向另一格，習慣了以後，跳的速度增快不少

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「盤型鞦韆」很受到小朋友的歡迎，上去之後，還會請家長幫忙搖晃，豐樂雕塑公園也有相同的設施

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「搖搖杯」有點類似傾斜的咖啡杯，考驗孩子手腳並用與平衡感

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「翻轉色塊」每塊木頭上有不同的顏色、英文字母，對於小朋友而言，讓它旋轉與左右移動的樂趣大於認識上方字母與顏色

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「伸縮木樁」可以自由拉出或推回木樁，可以讓小朋友拼出自己的圖案

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）


「站立搖動設備」平衡木的進階板，考驗小朋友的平衡感與膽量

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

很多小朋友都躍躍欲試，不過擔心會摔下來，一但成功挑戰之後，周圍小朋友投以羨慕眼光，整個人喜悅感流露於言表

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「木珠溜滑梯」結合攀岩與滾珠的溜滑梯

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

石頭砌成的樓梯增添攀爬難度，小朋友在攀爬時，家長要稍微注意一下

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

滾珠溜滑梯也很有特色，讓人聯想到腳底按摩步道，小朋友溜滑梯也要順便按摩一下，滑梯傾斜角度較低，少了刺激感

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）


一旁解說牌下方有紙板可使用，記得玩完之後也要物歸原主

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

沙坑兩側設有盥洗區

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

「迷宮路徑」藉由自我體驗、思想體驗，誘發兒童充分發生創意

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

迷宮中有「竹筒門簾」、「彩色圓珠牆」、「金屬管風鈴」等設施，讓小朋友邊尋找邊體驗

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

最後方還有「涵管通道」、「高低木樁」

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

涵管牆面有軟管、圓球、彩帶，讓小朋友經由視覺、觸感等體驗，自我成長

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

兒童設施旁有機車停車格，對面還有ikea宜家家具，兩個點一起逛，度逛愉快的假日

▲▼台中文心森林公園。（圖／Nini and Blue玩樂食記提供）

台中文心森林公園、圓滿戶外劇場
地址：台中市南屯區文心路一段289號
時間：24小時
公車資訊：
→文心路一段「文心森林公園」站，53、73、157、359路
→「向上惠文路口」站，5 、89、157、356路

Nini and Blue 玩樂食記　
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關鍵字： 台中旅遊 文心森林公園 親子旅遊 Nini and Blue 達人旅遊

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