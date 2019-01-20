台中海線超親民甜點店　藍色公路盡頭吃千層蛋糕、生乳捲

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文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

微微甜手作甜點坊 在台中大肚藍色公路的盡頭，招牌甜點當然是各種千層蛋糕/生乳捲/小塔組合，重點是價格相對親民，對於甜點控來說，來微微甜手作甜點坊點個兩個蛋糕吃也不用擔心荷包，台中海線很多甜點店都很有誠意，店家也很常跑台中市集活動，說不定會在市集相遇喔！大肚甜點又一家～

這次從台中監理站的藍色公路驅車而下，在藍色公路的盡頭發現到這家海線甜點店，大肚也越來越多美食餐廳，受限地形呈現緩坡，要稍微注意一下才會注意到微微甜手作甜點坊。

店內提供簡單的座位區，甜點則以櫥櫃中為主（每日粉絲頁都會公告）

個人喜歡這組4人座位區，可以很慵懶的放鬆吃著甜點美食





進入店內第一件事情不是找座位，而是往冰櫃尋找甜點，多款手做甜點售完為主，當然先搶先贏

個人覺得微微甜手作甜點坊的蛋糕價格很有誠意，千層蛋糕大多在100~130元之間

另外還有草莓生乳捲、小塔組合、莓果慕斯杯等選項，價格百元有找

一次買兩個蛋糕，不用擔心荷包大失血

微微甜手作甜點坊 菜單/價目表

草莓千層蛋糕+拿鐵

拿鐵表現中規中矩，畢竟飲料不是店家的強項

草莓千層蛋糕上方擺放半顆草莓，底層和中間夾入草莓切片，每層千層都疊的很整齊，做工細膩

入口不會太過死甜，草莓的微酸微甜的滋味和散發出來的果香，增添千層蛋糕的風味

微微甜手作甜點坊的千層蛋糕做工細膩，價格和口感也都不錯，下次來台中海線尋找甜點的話，除了沙鹿、清水、梧棲蛋糕店，大肚藍色公路盡頭的微微甜也可以來嘗鮮一下

VVSweet / 微微甜手作甜點坊

地址：台中市大肚區自治路10號

電話：04 2698 5876（日一二休息）

營業時間：10:30~19:20



Nini and Blue 玩樂食記

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