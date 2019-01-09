貓貓蟲咖波實體店開幕萌翻！台中日式老宅配超人氣插畫

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

咖波屋 人氣插畫「咖波」的實體店在台中開幕了，地點就在台中勤美誠品附近的模範街日式老宅中，入口處有咖波公車站牌、公仔雕像，內部則有是貓貓蟲咖波的周邊商品和場景組可以拍照，造型雞蛋糕～咖波燒、氣泡飲和奶泡貓咖啡，咖波迷們!快來台中模範街朝聖吧！

在網路有高人氣的咖波，實體店面選擇在台中的模範街巷弄中，搭配日治時期的老宅，整個蹦出新火花，好拍到不行

門口的公車站牌和等待公車的家族成員公仔，立刻吸引大家的目光

想好好拍照不想被打擾的人，建議店家開店前先來拍照，人潮少很多，不用擔心有人跟你搶拍照!只有後方的恐龍姊很搶鏡

進入大門馬上被四周的咖波給吸引走目光，整個萌萌噠

櫥櫃中有滿滿的黃色小雞

這幅日系風格的浮世繪創作，人人搶著拍照，化身為招財貓的咖波 好可愛啊

角落還有舉著肉肉的小咖波

一旁還有拉拉的場景拍照區，也好想買個幾隻擺放在家中客廳，裝上的奶泡貓也太可愛了!意圖使人買飲料時加購一個奶泡貓

一旁則是周邊商品區，不自覺荷包就大失血了！目前試營運中，之後商品會更齊全

吸水杯墊區

絨毛玩具、零錢包

隨身杯

小清新紙膠帶

最後幾乎是人手一隻的玩偶區！

這賤賤的表情，看久了也覺得好可愛！

取餐區旁也有一區可以拍照喔

咖波屋另一個重點則是餐點，每個主角都有自己專屬的杯子

咖波屋 菜單／價目表

咖波燒＋奶泡貓拿鐵

咖波燒$100／5顆





這造型雞蛋糕，太可愛了吧!雞蛋糕兩面都有圖案！

奶泡貓的紙盒可以蓋起來方便攜帶，紙盒前後還有腳掌打洞喔！

咖波屋

地址：台中市西區模範街8巷23號

營業時間：星期一～星期五11:00~20:00，星期六～日10:00~20:00

