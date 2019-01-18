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台中甜甜圈、爆餡潛艇堡只要銅板價！酸菜花生粉口味超match

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：只要10元！！熱量不用錢～先來10個
ETtoday餓勢力

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

妙妙甜甜圈 隱藏在台中火車站的巷弄中，靠著甜甜圈和餡料爆滿的潛艇堡，通通只要銅板價格，成為台中學生下課放學點心的好選擇。妙妙甜甜圈的潛艇堡內餡也很創新，像是玉米火腿沙拉堡、黑胡椒豬柳、多拿滋酸菜堡等，下次來台中火車站搭車肚子時!不妨來台中後火車站，買個點心吃墊墊胃。

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

最近小米甜甜圈夯到不行，其實台中也有很多家好吃的甜甜圈，像隱藏在台中後火車站巷弄的妙妙甜甜圈可是網友和在地人激推的台中火車站美食之一

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

妙妙甜甜圈 價目表／菜單

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

簡單的桌上擺放著甜甜圈，重點是價格相對親民，只要銅板價10元，看到這價格不小心就多買了幾個

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

樸實的甜甜圈，撒上糖粉後，整齊排列在一起，光看就讓人很想咬一口

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

後方的潛艇堡也是妙妙甜甜圈另一個強項，竟然有這麼多種選項，一次滿足大小朋友的需求

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

多拿滋酸菜堡，潛艇堡中加入酸菜後，撒上大量的花生粉，入口甜甜鹹鹹，吃的到酸菜的脆度，很奇妙的組合卻很搭

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

每個潛艇堡內餡都塞好塞滿，不手軟。整個黑胡椒豬柳堡塞到麵包皮快炸開

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

小朋友最喜歡的玉米火腿沙拉堡、蛋沙拉堡也是滿滿的餡料

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

甜甜圈入口軟Q帶點勁道，重點是一個只要10元，多買幾個宴請同事、朋友也不用擔心傷荷包

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

黑胡椒豬柳堡

潛艇堡外皮酥脆，麵包本體不會太過乾柴、油膩，黑胡椒豬柳帶著微辣的口感，讓人一口接著一口

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

妙妙甜甜圈的價格和餐點高cp值，下課時間或是假日總會有長長的排隊人潮。建議搭配杯茶類、咖啡去油膩，不然一不小心吃了3~4個，還是會有點油膩感。台中後火車站附近還有大魯閣新時代、秀泰廣場站前館、台中文創園區、20號倉庫等景點、百貨，可以邊玩邊吃邊逛

▲▼台中妙妙甜甜圈。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記）

妙妙甜甜圈
地址：台中市東區復興路四段207號（林士新婦產科旁）
電話：0955-540620
營業時間：14：30～19：30、假日12：00～賣完（不定時公休）

Nini and Blue 玩樂食記　
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關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 妙妙甜甜圈 甜甜圈 台中美食 達人美食 美食情報

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