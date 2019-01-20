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全新粵菜食府登台　澳門最大餐飲集團來台開設‎十二粵

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▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲十二粵招牌叉燒。

記者黃士原／台北報導、攝影

又有一家新粵菜餐廳進駐台北101了！已經開幕的「十二粵」是由澳門佳景餐飲集團在台灣新創的粵式料理品牌，除了找來待過香港富聲魚翅海鮮酒家的徐孫孝擔任行政總主廚，曾在香港開設譚點點心專門店的李萬祺擔任點心主廚，還有佳景集團中餐行政總廚譚燕棠擔任顧問，要將美味的傳統粵菜帶來台灣。

在譚燕棠、徐孫孝與李萬祺3位資深主廚的聯手下，十二粵將為台北饕客提供從點心、根據四時節氣的養生燉湯、濃烈燒味、海鮮到甜品等美味粵菜。正統港式點心如十二粵蝦餃皇、鮑魚燒賣皇、潮州芋絲春捲及蜂巢炸芋角等美點。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲鮑魚燒賣皇。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲十二粵蝦餃皇。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲甘露叉燒酥。

熱愛湯品者可以嘗試石斛燉鮮螺頭、羊肚箘燉花膠等遵循時節、慢火細燉的養生湯品。此外、十二粵招牌叉燒，與嚴選14周齡桂丁雞吊掛淋熱油酥炸的金牌炸子雞亦不可錯過。喜愛海鮮的饕客不妨試試鹹中帶香的蛋白蒸鮮蟹鉗；色澤清雅、味鮮清香且賣相特別的冬瓜寶盒「白玉藏珍」可以滿足喜愛蔬食的賓客。

對品質，十二粵的二位主廚都有自己的堅持，像是乾炒牛河這道菜，由於在台灣找不到的符合主廚標準的河粉，於是徐主廚就在台灣購買原料(糯米粉、在來米粉)來自己製作，每天早上都由點心主廚李萬祺手工製作。而鮑魚燒賣皇裡頭的餡，不用機器製作，也是純手工，先把豬肉切片，再切絲，最後切成碎丁，也因為純手工製作，讓鮑魚燒賣皇的肉餡吃起來很彈牙。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲乾炒牛河。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲蟹肉海皇炒鮮奶。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲花膠杏汁白肺湯。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲素的白玉藏珍。用冬瓜打造成一座寶盒，放入以素菜熬煮兩小時的清湯煨煮後，再放入以羊肚菌、黃耳片、菇粒等食材，最後再淋上勾芡醬汁。

至於十二粵招牌叉燒，則是以獨家特調醬汁醃製，再淋上麥芽糖反覆燒至焦香脆口，最後刷上蜜糖增添油亮色澤。相較於台灣坊間的港式叉燒店，十二粵招牌叉燒口感滑嫩，徐主廚透露除了火侯控制之外，另一個主要原因就是用的梅花肉。徐主廚說，他去掉梅花肉上下層比較不佳的肉，只留下中層肥瘦適中的肉，比例約是肥4瘦6(4:6)，這樣做出來的叉燒就能滑嫩。

地址：台北市信義區信義路五段7號4樓（台北101購物中心4樓09A）
電話：02-81018298或02-81018299

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲十二粵位於台北101的4樓。

▲十二粵。（圖／記者黃士原攝）
▲座位之一。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食情報 台北101 粵菜 十二粵 佳景集團

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