興記菜館煲仔飯鍋巴淡淡的甘香　重點就是炭燒



▲臘味煲仔飯。



記者黃士原／台北報導、攝影

微風南山在1月10日開幕後，美食街有多家獨家品牌進駐，其中一家就是由藝人阿緯所引進「陳興發興記菜館」，興記菜館在油麻地有五間分店，是許多台灣遊客旅遊香港必吃的煲仔飯，是香港最馳名的煲仔飯，最迷人就是散發出淡淡香氣的黃金脆鍋巴。

興記菜館的煲仔飯是直接用生米煮半熟飯，然後再放料(如臘肉等)再直火煮熟，雖然台灣的興記菜館無法全程使用炭火來煲飯，但最後還是會用炭火來煮3-5分鐘，香港陳興發興記菜館老闆陳國輝表示，使用炭火才能讓煲仔飯有獨特的香氣。





▲興記菜館的煲仔飯最迷人之處來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴。





▲章魚雞粒煲仔飯。



興記菜館的煲仔飯最迷人之處來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香。而台灣興記菜館的特製豉油，也是由陳國輝提供，再由台灣團隊製作豉油。

煲仔飯就是要用陶鍋才能展現出特色，不過由於一般的陶鍋不夠美觀，所以阿緯特地去訂做陶鍋，並且在上面上漆，但保留底部不上，希望能讓直火加熱不受影響。





▲港式紅燒肉煲。





▲橙汁排骨。





▲豉汁炒蜆。



關於煲仔飯，台灣興記菜館帶來了7款口味，有臘味、滑雞、黑椒牛肉、章魚雞粒、咖哩牛腩、梅干扣肉及燻鴨肉等煲仔飯口味，腊味煲仔飯是香港最具代表性的煲仔飯口味，由肝腸及腊腸兩款經典雙腸搭配而成，是港式煲仔飯中的經典之一。

店內也將同步提供多樣香港熱賣煲仔菜及港式小炒，煲仔菜有13款，其中港式紅燒肉煲是阿緯最愛的菜色，也是他堅持放入菜單之中。，熱炒也有10多款，梅汁咕嚕肉、橙汁排骨及豉汁炒蜆都是香港陳興發興記菜館老闆陳國輝推薦的菜色。



地址：台北市信義區松智路17號B2（微風南山B2）