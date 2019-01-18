藍瓶咖啡文化總監首來台　60分鐘教你如何沖出好咖啡



▲Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課。（圖／微風集團提供）



旅遊中心／綜合報導

Blue Bottle Coffee(藍瓶咖啡)在台灣的第一站是以季節限定禮品店的形式呈現，但開幕後仍造成不少轟動，而在開幕第一個月，Blue Bottle Coffee將邀請到Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課，即日起開放報名至額滿為止，課程數量有限，想要參加的動作要快。

三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips將帶領大家使用Blue Bottle Coffee 的器具下，教各位如何泡出一杯極致的好咖啡。除了豐富的授課內容之外，Blue Bottle Coffee也提供了部分店內未販售的限量商品(清澄馬克杯)組合作為這次套裝課程的小驚喜，報名即可享有這些商品。





▲Michael Phillips將帶領大家使用Blue Bottle Coffee 的器具下，教各位如何泡出一杯極致的好咖啡。

此外，Michael Phillips 本人以及其強大的咖啡師團隊們也會於活動期間，親自到微風南山atre 的Blue Bottle Coffee店上，親自沖泡咖啡給大家品嘗。

Michael Phillips由特色咖啡起家，自2006年起任職於芝加哥Intelligentsia Coffee & Tea in Chicago，從事咖啡教育的工作。Michael自2007年開始參加世界咖啡師競賽，分別於2009及2010年贏得美國冠軍、2010年於倫敦贏得世界咖啡師冠軍。於2011年在洛杉磯創立了Handsome Coffee Roasters。2014年，Blue Bottle Coffee收購了Handsome，Michael也加入他們的團隊擔任培訓總監，目前是Blue Bottle Coffee的咖啡文化總監，負責設計規劃一連串帶給公司團隊及客人好喝咖啡及驚喜體驗的美好過程。



活動日期：2019年1月25至28日(1月29至2月8日延續店上試飲)

活動主題：Blue Bottle Coffee Lab- Dripper Brew Class

報名資格：熱愛咖啡、喜愛藍瓶咖啡品牌的你

報名期限：即日起(課程數量有限)至額滿為止

報名網址：請關注atre臉書粉絲專頁「atre編輯部」、夢想通行證售票網站