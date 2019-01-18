ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

藍瓶咖啡文化總監首來台　60分鐘教你如何沖出好咖啡

ETtoday餓勢力

▲Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課。（圖／微風集團提供）
▲Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課。（圖／微風集團提供）

旅遊中心／綜合報導

Blue Bottle Coffee(藍瓶咖啡)在台灣的第一站是以季節限定禮品店的形式呈現，但開幕後仍造成不少轟動，而在開幕第一個月，Blue Bottle Coffee將邀請到Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課，即日起開放報名至額滿為止，課程數量有限，想要參加的動作要快。

三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips將帶領大家使用Blue Bottle Coffee 的器具下，教各位如何泡出一杯極致的好咖啡。除了豐富的授課內容之外，Blue Bottle Coffee也提供了部分店內未販售的限量商品(清澄馬克杯)組合作為這次套裝課程的小驚喜，報名即可享有這些商品。

▲Blue Bottle 現任咖啡文化總監，曾三度獲得世界咖啡師冠軍的Michael Phillips來台授課。（圖／微風集團提供）
▲Michael Phillips將帶領大家使用Blue Bottle Coffee 的器具下，教各位如何泡出一杯極致的好咖啡。

此外，Michael Phillips 本人以及其強大的咖啡師團隊們也會於活動期間，親自到微風南山atre 的Blue Bottle Coffee店上，親自沖泡咖啡給大家品嘗。

Michael Phillips由特色咖啡起家，自2006年起任職於芝加哥Intelligentsia Coffee & Tea in Chicago，從事咖啡教育的工作。Michael自2007年開始參加世界咖啡師競賽，分別於2009及2010年贏得美國冠軍、2010年於倫敦贏得世界咖啡師冠軍。於2011年在洛杉磯創立了Handsome Coffee Roasters。2014年，Blue Bottle Coffee收購了Handsome，Michael也加入他們的團隊擔任培訓總監，目前是Blue Bottle Coffee的咖啡文化總監，負責設計規劃一連串帶給公司團隊及客人好喝咖啡及驚喜體驗的美好過程。

活動日期：2019年1月25至28日(1月29至2月8日延續店上試飲)
活動主題：Blue Bottle Coffee Lab- Dripper Brew Class
報名資格：熱愛咖啡、喜愛藍瓶咖啡品牌的你
報名期限：即日起(課程數量有限)至額滿為止
報名網址：請關注atre臉書粉絲專頁「atre編輯部」、夢想通行證售票網站

關鍵字： 美食快訊 藍瓶咖啡 Blue Bottle Coffee 咖啡專題

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

微風南山開幕後再增7家　信義區高樓層餐廳增至16家

微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時才能入場

微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代

才剛開幕！「惡魔牛排」Smith＆Wollensky 1、2月餐期訂位9成滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

屬「豬」或姓「朱」有好康

台灣第一座室內常溫滑雪場！

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

澎湖新飯店　房內能看海上花火節

全台首創燒肉超市在台中

超壯觀！南投秘境免費看「櫻花林」

超酷！屏東莊園7棟房子都是報紙屋

免出國！全台3處超好拍「哈比屋」

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

熱門行程

最新新聞更多

從前菜到甜點都吃得到大蒜的餐廳

有70道門的「神祕博物館」！

台南隱藏文青咖啡廳有限定草莓戚風！

新竹首家公寓式酒店開幕

昇龍道巴士周遊券暢遊中部北陸　

金門14家必吃美食懶人包

機車頭故障！自強號「整車沒電」卡台北..

酷航4月開航寮國

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366