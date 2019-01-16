草莓控千萬別錯　這2家Buffet各式草莓料理與甜點吃到飽



▲台北凱撒Checkers草莓季開跑了。(圖／台北凱撒提供)



記者黃士原／台北報導

冬天正是草莓盛產的季節，許多甜點店都推出草莓限定商品，就連Buffet餐廳也不例外，像是台北凱撒Checkers自助餐與50樓Café自助餐廳都推出各式草莓甜點，草莓控千萬別錯過這個吃到飽的機會。

台北凱撒Checkers自助餐在此季節點心坊主廚將苗栗新鮮採收的草莓變身成一系列幻甜點，十多種限定甜點輪番上陣，除了鮮豔欲滴的「草莓塔」、一放上就會被秒殺的「草莓奶酪」、低調奢華的「草莓馬卡龍」以外，更是推出最經典必吃的「草莓生乳捲」、主廚特製「草莓芙蓮」、皮薄軟Ｑ又有嚼勁的「草莓大福」與簡單卻華麗的「草莓泡芙」。





▲草莓大福。(圖／台北凱撒提供)





▲草莓馬卡龍與草莓泡芙與草莓塔。

凡於活動期間在臉書參加Checkers草莓季甜點票選，分享心中最愛的那款草莓甜點，即可享甜甜價優惠：平假日下午茶$420+10%、平日午餐$580+10%、平日晚餐$680+10%、假日午晚餐$780+10%的優惠價格，最低下殺72折起。

50樓Café 即日起到2月2日推出「莓好食光」，選用網室栽種的大湖草莓，「莓好食光」活動期間，端出來的主題佳餚包括(實際品項以現場供應為準)花園蟹肉草莓甜筒、草莓藍紋起士牛肉冷盤、酪梨小米草莓沙拉、泰式莓果大薄片、烙烤香草豬佐乳酪草莓醬、嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚、夏威夷鮮蝦草莓炒飯、酥炸草莓芋香肉球、草莓愛鮪魚爐烤佛卡夏…等。



▲烙烤香草豬佐乳酪草莓醬。（圖／50樓Café提供）





▲草莓藍紋起士牛肉冷盤。（圖／50樓Café提供）





▲萬紫千紅草莓派對。（圖／50樓Café提供）



萬人迷的草莓甜點則包括鮮奶油草莓蛋糕、萬紫千紅草莓派對、草莓慕斯甜心、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬派、草莓焦糖布丁、抹茶草莓捲、草莓馬芬糕、現做草莓麻糬鬆餅佐草莓冰淇淋…等。



