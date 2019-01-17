台北CP值超高餐酒館！300元內義大利麵甜點都吃得到

點評：商業午餐超划算ㄉ><

文、圖／周花花

2012年開業的《鬍子餐酒》，在台北饕客心中一直擁有極高地位，吃過的朋友幾乎都推薦，大家都是說不便宜，但非常好吃，而且很難訂位，但《鬍子餐酒》還有一點非常厲害，就是他們家平日中午的餐業午餐，前菜、湯品、主餐、甜點四道菜，套餐價居然只賣295元！號稱全台最高cp值！

鬍子餐酒 Baffi Italian Trattoria

推薦指數：★★★☆☆ 3顆星

一句短評：台北東區平價商業午餐推薦，義大利麵燉飯甜點都吃得到

店址位在台北東區仁愛路巷弄內，搭捷運至忠孝敦化站、國父紀念館站都可以，出口出來後約7分鐘左右可到，這帶氣氛不錯的聚會餐廳實在很多，像是《TBS剔邦饈》、《Naked Bistro 裸餐酒》、《TAEBAK 大發韓式特色料理》、《談談越》、《Maison家》等。

午餐從12:00開始供應、晚餐則是17:30，中間是沒有空班、下午沒有休息，念了很久的《鬍子餐酒》，前一天才臨時起意決定去吃，沒想到一打電話就訂到位，看來經濟真的很不景氣啊！《鬍子餐酒》訂位只能透過電話，網路、facebook臉書粉絲團、IG都是不行的喔！

店內裝潢使用不少木頭元素，即便燈光比較昏暗，還是覺得很溫馨，餐桌、角落、廁所等，藏有不少有趣的小語錄，看到的瞬間會會心一笑的那種，蠻可愛的，輕鬆氣氛確實很適合各種類型的聚餐，難怪這麼多朋友慶生會選這，東區交通也是很方便啦！

《鬍子餐酒》餐業午餐菜單如下，均一價只要295元+10%，「收復米蘭套餐」取名源自義大利的一段歷史小故事，供應時間為平日週一至週五(假日除外)，中午12點至下午1點半，只有這一小時間吃得到，主菜三選一：奶油培根南瓜蝴蝶結麵、西西里海鮮燉飯、巴薩米克煸炒菇細扁麵；一直以來好像都是這三樣。

一併附上《鬍子餐酒》湯、麵包、冷盤、熱前菜、麵飯、主食、酒單，還有一件有趣的是，就是菜單背面有個鬍子圖案，蠻多人拿他來拍照的，大家有興趣可以玩一下啊！

今日種種湯-玉米湯

把玉米完全打碎入湯，甜度十分搶眼，灑點胡椒提味，屬乾淨簡單的風味。

自製涼拌小菜

雖說menu上已寫著「涼拌」二字，但冰度比預期來得高，可能剛從冰箱取出，又或者跟今天天氣突然轉冷有關，和熱湯穿插著吃好些。

南瓜

香料味很重，交織著橄欖油、大蒜香氣，味道並非我所愛的，純屬個人喜好，僅吃一口就送給對坐朋友。

茄子

以巴薩米克、番茄調味，味道是酸甜走勢，帶有大蒜、九層塔香氣，吃起來有點川菜魚香茄子的感覺。

奶油培根南瓜蝴蝶結麵

白醬奶油濃郁而厚重，建議上桌後要盡快趁熱吃，冷掉難免膩口，洋蔥、蒜頭二味都蠻重的，原以為的是南瓜醬，但其實不然，僅是切丁點綴而已。

蝴蝶結麵本身應該是選用還不錯的原料，煮得硬度也是我所喜歡的，份量很多吃完蠻飽的。

西西里海鮮燉飯

一直以來，燉飯都是我最期待《鬍子餐酒》的一道菜，老實說，雖然商業午餐只要295元，在東區更是便宜到佛心的價錢，但看到《鬍子餐酒》這種等級的餐廳，使用冷凍魷魚圈還是有點愣住，不自然的Ｑ度、略帶腥味，直接壞了整份燉飯，味道實在很難蓋掉。

即使燉飯口感處理得不錯，番茄的酸甜度也OK，但魷魚圈的味道實在太搶戲，秉持不浪費食物的精神，我還是努力把燉飯吃光。

手工超迷你甜點

焦糖奶酪小巧可愛，意外成為今日最愛的餐點，奶香挺濃的還看得到香草籽，焦糖給得比例也是恰到好處，不會太過甜膩。

或許是我實在久仰《鬍子餐酒》大名，用餐之前有了過高的期待，又或者商業午餐為了成本考量，降低了材料費和料理工法，並沒有如預期中的驚豔美味，但以台北東區精華地段來說，295元的商業午餐已算十分划算，吃完非常飽啊！

鬍子餐酒 Baffi Italian Trattoria

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄4號

電話：02 8773 9392

營業時間：週一-週日12:00–22:00