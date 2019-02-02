神啊給我錢！過年必去北台灣7間財神廟　為新年求個好財運

▲農曆新年就是要求財。（圖／Wisely提供）

旅遊中心／綜合報導

新的一年到來，在農曆年節期間必做的事，就是為新的一年求來好財運！如果不想長途跋涉，北台灣就有7間知名的財神廟，趕快筆記起來，趁著過年期間前往拜拜，求求發財金，保佑新的一年能發大財。

▲松山霞海城隍廟 - 五路財神（圖／取自松山霞海城隍廟 - 五路財神臉書專頁）

松山霞海城隍廟

位於台北市的松山霞海城隍廟是股票族最愛的超靈驗財神廟，廟內除了主祀城隍爺，配祀的五路財神也是有求必應。過去曾發生一件軼事，一名股友無意間拔了財神的鬍鬚，之後便解除股票套牢危機，從今以後，便有許多信徒前來偷拔財神鬍子，造成財神爺的神像嚴重損壞。廟方因應信眾需求，之後在每年農曆三月十五財神誕辰時，會由真人扮財神，讓想摸財神鬍子求好運的信眾在當天摸個夠。

▲北投關渡宮（圖／取自關渡宮臉書專頁）

北投關渡宮

在台北市擁有超過三百年歷史的北投關渡宮，裡頭有個知名的「財神洞」就在正殿後方，綿延數十公尺；在這裡每尊財神皆用金身雕塑，金光閃閃。

劍潭古寺

可說是台北最古老廟宇的「劍潭古寺」，約有370年歷史，主神供奉的是觀世音菩薩，如果想求財又不想人擠人，可以趁著過年期間到劍潭古寺和觀音菩薩「借庫」，也是不錯的選擇。

金山五路財神廟

「北金山，南竹山（紫南宮）」，說的就是南北兩座最負盛名的靈廟。位於新北市的金山五路財神廟，「求三寶、得三寶」在這裡可以求開運金，使錢滾錢；擲得聖筊，還可獲得第二寶「財寶袋」；依照職業拜過文財神或武財神後，於聚寶盆內放上名片，就可以讓財神爺加持，讓財氣滿盈，旺旺旺！

▲新北市中和烘爐地。（圖／記者陳俊宏攝）

中和烘爐地

新北市中和區的烘爐地為24小時開放的正廟，登上台階後還可俯瞰台北盆地，美麗的夜景也是這裡的特色之一，因此夜裡還是會有香客前往，人潮絡繹不絕。烘爐地以巨大土地公神像當地標，尺寸甚至是全台之最！

石碇五路財神廟

位於石碇山上的石碇五路財神廟，可求發財金、跟虎爺換錢水，或是補財庫與祭解，且祭拜過程簡單不複雜，拜完後還能順道一遊深坑老街，是新年走春求財必去之地。

▲南崁五福宮。（圖／翻攝自南崁五福宮開臺玄壇元帥臉書專頁）

南崁五福宮

位於桃園南崁的「五福宮」是台灣三級古蹟，主祀神明為「武財神」趙公明也就是玄壇元帥，中國第一位財神爺！道光年間留下的古香爐也是鎮宮之寶，爐上的金錢圖像雕刻具有聚寶納財之意。