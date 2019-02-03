將財神爺的小金庫租回家！南台灣走春必拜的4間財神廟

▲北港武德宮-財神開基祖廟。（圖／翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

許多人都會趁著過年到寺廟拜拜，祈求新的一年平安順利外，還希望能招財進寶，繼之前介紹北台灣和中台灣必拜的財神廟後，南台灣也有4間必拜的財神廟宇，只要獲得神明許可，甚至可以將財神的小金庫租回家！

雲林 北港武德宮

北港武德宮是全台五路財神信仰的發源地，這裡最大特色，就是可以求取財神令旗、開運紅包、財寶米，有緣的信眾只要得到武財公允許，甚至可以把五路財神爺的小金庫租回家，幫助自己事業發達，財源廣進。

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

▲南鯤鯓代天府。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

台南 南鯤鯓代天府

位於台南的南鯤鯓代天府，不僅歷被列為國定二級古蹟，更被選為「米其林旅遊綠色指南」三星級景點，打敗阿里山和日月潭，成為南台灣的必遊景點之一。南鯤鯓代天府還有個求財秘密武器，位在正殿後有塊全台唯一用咾咕石砌成的牆壁，被稱作「九五至尊金錢壁」。金錢作九五排列，枚枚相疊，塊塊相扣，就像「錢錢相扣」一樣。只要手摸著石牆，嘴裡唸著需要的金錢數目，一路沿著牆壁摸過去即可，據聞非常靈驗。

高雄 關帝廟

位於高雄苓雅區的關帝廟，除供奉「武財神」關公，另外還有五路財神及「福」、「祿」、「壽」三吉神……等十八位神明，保佑信徒升官、發財、延壽等全方位守護。

▲車城福安宮開基福德正神祖廟。（圖／翻攝自車城福安宮開基福德正神祖廟臉書專頁）

屏東 車城福安宮

屏東墾丁的車城福安宮，歷史悠久，分靈各處的土地公多到數不清，每年都會有各地土地公「大團圓」的祭典。福安宮裡還有一個耗資600萬建造的金爐，會把金紙吸進爐內，更因此得到「神明點鈔機」的暱稱，相當特別。