一圓你的公主夢！花蓮3間必住城堡飯店　還有夢幻無邊際泳池

旅遊中心／綜合報導

碧綠山巒，蔚藍大海，美好的山水景觀是花蓮最大的魅力，許多旅宿飯店業者看好花蓮的好山好水，紛紛在此打造城堡外型的民宿或飯店，與周邊山水景緻相融，讓人不用特別搭飛機遠赴歐洲，在台灣就能享受宛如置身明信片般的夢幻美景中，在農曆春節之後緊接就是228連假，不妨將規劃一趟花蓮之旅，入住城堡中，一圓公主夢吧！

▲花蓮斯圖亞特海洋莊園。（圖／IG@a5265715提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲花蓮斯圖亞特海洋莊園有無邊際泳池。（圖／IG@cecillia.lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

斯圖亞特海洋莊園

位於花蓮的斯圖亞特海洋莊園在網美界相當有人氣，城堡前除了有翠綠草皮，還有與太平洋僅一線之隔的無邊際泳池，天氣熱將自己泡在無邊際泳池中，不僅消暑，放眼望去的太平洋海景更是超療癒！民宿坐落東海岸、擁有一整座山頭的綠意，黃咖配色的主建築，看起來就像歐式城堡，讓人想換上輕飄飄的洋裝，拍下幾張漂亮的公主照。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德80號

▲瑞穗春天國際觀光酒店。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供）

▲瑞穗春天國際觀光酒店城堡棟大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

瑞穗春天國際渡假酒店

天成飯店集團首度跨足渡假村，以南歐風莊園為概念，在花蓮瑞穗鄉打造歐風城堡溫泉度假小鎮「瑞穗春天國際觀光酒店」，夢幻外觀被網友暱稱為台版迪士尼城堡，從即日起試營運。飯店內共分為城堡、莊園、親子與寵物別墅和格蘭別墅4種住宿選擇，走進城堡內，挑高28米的大廳，彷彿掉入電影《哈利波特》的霍格華茲城堡一般，包括天空之橋，還有宛如來到義大利彩色島的繽紛別墅區，每一個轉角都超好拍。

地址： 978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

▲花蓮雪雲城堡。（圖／網友IG@bychiu授權提供，請勿翻攝）

雪雲城堡

乍見雪雲城堡，以為不小心闖進哪一位公主的住處。高聳的尖塔、石磚牆、女神大理石像，加上環抱四周的森林，不說還以為瞬間走進歐洲貴族公主的莊園中；此外，從大廳到起居間、臥室，花樣圖騰的壁紙、大理石紋樓梯、描金雕花的家具，營造出大氣輝煌的高雅氛圍，讓房客一圓小時候的公主夢。

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路88號