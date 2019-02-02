想提升財運來這！中台灣3間超靈驗財神廟　求發財招好運

▲台中廣天宮財神開基祖廟。（圖／翻攝自台中廣天宮 財神開基祖廟臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

新的一年到來，除了祈求新年順遂外，許多民眾也會到寺廟裡求發財金、補財庫，希望新的一年能賺大錢。中台灣就有3間過年一定要去拜得財神廟，同時還可以看世界最大的財神銅像，求財兼踏青，為新的一年求好運吧！

台中武德廣天宮

位於台中的武德廣天宮主神為五路財神，每年財神誕辰會湧入大批信眾，爭相向財神爺祈求「發財金」、「補運錢」。另外，廟裡還有「黃金發財蛋」，將發財蛋的蛋殼剝去，等於將厄運剝除，大口吃下它，助你平安順利發大財。

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

▲紫南宮。（圖／記者洪聖壹攝）

竹山紫南宮

主祀土地公和土地婆，南投竹山紫南宮，求財靈驗事蹟多，是求財者必去的靈廟。竹山紫南宮除了發財金，想求得好運氣絕不能錯過正殿內的「金雞」，據說金雞全身上下不同部位都代表著不同好運，南德來一趟一定要從頭摸到尾阿！

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

▲草屯敦和宮。（圖／翻攝自維基百科）

草屯敦和宮

南投草屯敦和宮，令人印象深刻的是位在廟宇七樓頂的巨大武財神爺神像，高162尺，是全世界最大的趙天君武財神銅像，也是辨識敦和宮的明顯地標。每年農曆三月十五趙天官誕辰，除了會舉辦慶典，廟方還會請信眾吃「黃金發財糕」分享好運和財運。

地址：南投縣草屯鎮敦和路74號