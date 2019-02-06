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看絕美月牙灣海岸線、地上星河！台東必去5間景觀餐廳

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▲▼台東長濱星龍花園。（圖／星龍花園授權提供，請勿隨意翻攝）

▲台東長濱星龍花園能欣賞美麗的海岸線。（圖／星龍花園授權提供，請勿隨意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

台東在2018年進行最美星空選拔，為台東增添夜間旅遊新玩法。若想欣賞台東星空，同時又能俯瞰萬家燈火，或遠眺台東經典的海岸線美景，不妨走一趟景觀餐廳吧！《ETtoday新聞雲》就推薦台東必去的5間景觀餐廳，不僅能看絕美月牙灣海岸線，還能欣賞東台灣地上星河。

▲▼台東長濱星龍花園。（圖／星龍花園授權提供，請勿隨意翻攝）

▲台東長濱星龍花園。（圖／星龍花園授權提供，請勿隨意翻攝）

1.星龍花園
位於長濱鄉的「星龍花園」，由於位在海岸山脈海拔200公尺地區，因此可以180度欣賞遼闊的蔚藍海景，同時園方依據季節不同，還會栽植不同花海景觀，在園內更開闢出觀景平台、天空步道、發呆亭，被許多人譽為是「長濱空中花園」，園方也有提供下午茶、咖啡與甜點服務，每人低消一杯飲料折抵入場費，讓旅客到台東又多了一處放空賞海的旅遊去處。

地址：台東縣長濱鄉樟原村118-20號

▲▼台東逐浪海景咖啡，杉原海岸，富山護漁區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東逐浪海景咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

2.逐浪海景咖啡
逐浪海景咖啡面對的就是杉原海岸，這裡共有2層樓，提供半開放式雅座、一般座位等，其中最受歡迎的就是一整排面向大海的「吧台區」，許多人會在此點杯飲料，就這樣坐在椅子上看海、放空，海天一色的絕美景致讓人沉醉，只想在此度過悠閒午後時光。

除了欣賞海景外，旅客也可以從旁邊步道走進富山護漁區，沿著石頭路步入潮間帶，在這裡可以更近距離欣賞東海岸沿岸的自然風情。

地址：台東縣卑南鄉富山村12鄰杉原24號
電話：089-281158

▲都蘭海角咖啡。（圖／翻攝自都蘭海角咖啡粉絲專頁）

▲都蘭海角咖啡。（圖／翻攝自都蘭海角咖啡粉絲專頁）

3.都蘭海角咖啡
想要更盡情徜徉在自然的懷抱中，那就來都蘭海角咖啡吧！眼前是蔚藍大海、綠地與藍天，坐在這裡喝咖啡，享受西班牙道地美食，暫時將那些生活上的繁瑣拋掉，在這自然的環境中盡情放空，慢步調就是在台東最棒的度假享受。

地址：台東縣東河鄉鉛橋產業道路

▲▼台東俩吆久景觀貨櫃。（圖／妞妞幸福花園提供）

▲台東俩吆久景觀貨櫃。（圖／妞妞幸福花園提供

4.俩吆久景觀貨櫃
俩吆久景觀貨櫃於2018年全新開幕，貨櫃屋外觀，成為最大亮點，俩吆久景觀貨櫃雖然沒有制高點，可是夜景非常吸引人，餐點部分更是賣點。站在外頭就能看到一個個繽紛的貨櫃，階梯和欄杆都用燈飾點綴，整體的視野也非常寬闊，可以看見面對景觀的一面採落地窗設計，觀賞夜景沒有太大的阻礙，搭上原民風味餐點，成為最有台東味的景觀餐廳。

地址：954台東市卑南遺址文化公園（建議Google導航）
電話：0966-607296
營業時間：下午16：30－凌晨1：30

台東星星部落景觀咖啡（圖／網友___jojoe授權提供，請勿隨意翻攝）

▲台東星星部落景觀咖啡（圖／網友___jojoe授權提供，請勿隨意翻攝）

5.星星部落景觀餐廳
星星部落景觀餐廳距離台東市區僅20分鐘車程，一座簡單的木屋前方是大片平坦草地，隨意的擺上幾張桌椅供客人入座。店家規定每人只要低消50元，甚至可自備外食前來此處用餐、休息，而宛若星河般的台東夜景就在眼前，雖然不似台北市區這般燈火通明，但低頭是璀餐燈、抬頭也可賞滿天星空，讓人親身體會彷彿身在星空一般，是台東最受歡迎的景觀餐廳。

星星部落景觀餐廳
地址：台東縣卑南鄉富源村8鄰富源116-3號
營業時間：晚上18點至凌晨1:30
不接受預約
每人低消：50元

關鍵字： 景觀餐廳 台東旅遊

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