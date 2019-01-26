彰化新開貨櫃屋親子餐廳　雙層溜滑梯、有得吃又能玩！

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：小孩應該很開心吧

文、圖／飛天璇

員林親子餐廳：遊戲方塊PLAY食堂

彰化員林開了一間新的「遊戲方塊PLAY食堂」親子餐廳，12/25才熱騰騰的正式營業哦！這天從娘家北上回台中的路上，原本是打算帶小櫻桃到「KokoMo私房惑櫃」的，經過這間「遊戲方塊PLAY食堂」發現好多人，上網一查才知道是新開幕的親子餐廳耶！

「遊戲方塊PLAY食堂」位於員林條和街和條和三街口，路邊的停車格還滿多的，不然對面也有停車場，還滿方便的…

這天假日人好多，所以建議假日前來要事先預約，我們當天等了一個小時才有位子…

一進門就看到這個「動力砂區」，這個可以讓小朋友發揮創造力，小櫻桃超愛的，玩到不想離開…

等待的時候可以先玩遊戲設施，我覺得這點很貼心，小朋友比較不會無聊，玩累了大概也餓了，剛好可以吃多一點。這個動力砂不會黏手，也不會把手用的髒髒的，而且旁邊就有水龍頭可以洗手，非常好！

「遊戲方塊PLAY食堂」由很多的貨櫃屋組合設計，中間有一個戶外大草皮，空間還滿大的哦！

二樓就是餐廳了，有分為一般用餐區和包廂區，包廂區可以事先預約，滿適合人多一起聚餐的

下次來我會提早訂位的，看著別人吃肚子好餓！XD

從二樓可以居高臨下看一樓的景緻，這個草皮超適合小朋友放風殺體力的，結果我相機拍到一半就沒電了，改用手機拍…(也太殺底片！)

二樓高的溜滑梯完全是小孩子的最愛，玩過一遍又一遍，根本不會累啊！而且這個坡度不會太陡，讓當媽的很放心…

還有一個大黑板，讓小朋友塗鴉發揮創作力，不過要小心避免小孩子不懂把粉筆放嘴裡了…

草皮上有兩顆大球，還有很多的小球，小朋友追趕跑跳碰，認識不認識的都玩在一起，草皮旁邊都有座位區，我們只要坐在旁邊看著小朋友玩就好，不用盯來盯去，真愜意啊！

這個波利和安寶小車車也很可愛，小女孩很愛哦！

壘球區，小孩子應該不太會玩這個吧？我很怕被小櫻桃K到捏！

還有小小溜滑梯，這個應該只適合三歲以下的小朋友，太大隻了會卡住…

因為是親子餐廳，所以還有哺乳室和尿布檯…

遊戲區…(我發現這區小男生比較愛~)

這個小魚池只可以觀看哦！不可以戲水和釣魚…

等我好不容易拍完外觀的時候，連手機都沒電了…(嗚~崩潰大哭)

所以我連menu也沒辦法拍，只好到店家粉絲頁下載，然後餐點也沒拍，因為完全沒電！我們這天點了一個"黃金香酥雞腿"和"美白牛奶鍋"，餐點都滿好吃的，不是使用調理包，以親子餐廳來說，真的算很有水準(有興趣的人可以上店家的粉絲頁看一下，餐點照片等我有機會二訪再補了，Sorry~)

沒想到員林有這麼棒的一個親子餐廳，而且有戶外大草皮，這天天氣很好，小朋友玩得很開心大人也很開心，「遊戲方塊PLAY食堂」是一個不管環境還是餐點都很不錯的親子餐廳，只是因為是貨櫃屋的關係，比較擔心夏天會不會比較悶熱？

(是說現在有冷氣，所以我會不會根本想太多！？XD)

遊戲方塊PLAY食堂

地址：彰化縣員林市條和街67號

電話：(04)836-1938

營業時間：週一至週日10:30~22:00

備註：低消$80元，不收服務費

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB