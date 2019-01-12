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世界三大湯頭！台北有法國經典「馬賽魚湯」、無地雷義式料理

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：世界三大湯頭馬賽魚湯一定要嚐嚐
ETtoday餓勢力

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

文、圖／飛天璇

台北美食：請請義大利麵
難得上台北和朋友聚會，當然不是只有吃一攤就結束了，這天晚上我們一行人來到「請請義大利麵」，東西還滿好吃的，而且價格也不會特別貴。寫文的時候才知道「請請義大利麵」在台北有兩間分店，我們這天來的這間是市府店，聽芸芸說好像是新開的哦！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

「請請義大利麵」位於逸仙路50巷，原址是「SOLO Trattoria」，其實「SOLO Trattoria」我也來吃過一次，不過來不及寫文它就歇業了。台中的朋友如果想吃也不用擔心，因為「SOLO Trattoria」的老闆就是台中「小蝸牛義大利麵」的老闆，東西一樣好吃有質感。這一條巷子還有很有名的「十二籃 粥火鍋」也是我的口袋名單，許願下次有機會到台北再來試試。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

以台北的餐廳來說，「請請義大利麵」這樣的空間算滿大的，而且桌距也算寬敞，用餐的過程不會有侷促感。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

牆上有一個可愛的pizza造型，經芸芸提醒才知道這片pizza是用調味罐所組成的耶！這個好有創意。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

雞胸凱撒沙拉 - 沙拉看起來簡單，但是吃起來清爽，雞胸肉也不會柴，而且有淡淡的煙燻味，很開胃呀！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

烏魚子鯷魚白花椰 - 這一道應該是我這天的最愛，原本就很愛白花椰菜，再上鯷魚當佐醬之後，增加了鹹味與海味，好吃呀！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

招牌辣雞翅 - 這一道烤的好入味，雞肉軟嫩不死鹹，辣度其實不會太高，只是扮演著提味的作用。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

松露薯條 - 薯條本來就是小孩子超愛的美食，加上松露之後整個味道更有層次感，連大人也搶食。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

培根薯泥雞腿沙拉 - 本來要拍牽絲的畫面，一整個手腳太慢拍到沒絲。披薩是偏拿坡里式的作法，背部還有豹紋的烙痕，麵皮口感很Q，愈咀嚼麵香氣愈明顯，我愛！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

松露奶醬烤菇筆管麵 - 義大利麵一直是我很愛的美食之一，尤其愛這種Penne(筆管麵)，因為一般義大利麵店吃到的多半以spaghetti（直麵）為主。奶醬通常也是我吃義大利麵時的首選，麵條吃起來Q彈帶有硬度，簡單的奶香伴隨麵香，很好吃順口哦！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

透抽躺在煙花女上面 - 有發現這道名字超可愛的嗎？煙花女麵是很多人愛的一道義大利麵口味，一整隻的透枝躺在麵上面真的很吸睛，賣相也很好。除了靈魂人物透抽之外，還有橄欖和酸豆，吃起來會酸中帶辣，很開胃。

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

松露紅酒牛肉半熟蛋燉飯 - 我很怕吃到那種很像粥的燉飯，還好這道不會，不過這道我淺嚐而止而已，我還是喜歡義大利麵大於燉飯的！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

豬肋排 - 我忘了我有沒有吃了耶！記憶點不是很明顯，如果不是腦殘的話，最好的解釋就是：可能我本來就對豬肋排沒有特殊偏好吧！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

馬賽魚湯 - 這道是法國菜的經典之一，被稱為世界三大湯頭之一，濃郁入味有層次，我也好愛！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

甜點，我只吃了中間的水果海綿蛋糕，溼潤綿密而且奶油很細緻哦！

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

飲料比較中規中矩

▲▼ 台北信義區Cin Cin Osteria請請義大利餐廳。（圖／飛天璇 提供）

一行人5大2小吃了$3000多元，肚子非常飽，而且每一道都有水準，無雷，好吃推薦哦！^^

Cin Cin Osteria
地址 : 台北市信義區逸仙路50巷22號
電話：（02）8786-2056
營業時間：11:30~16:00；17:30~21:30

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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關鍵字： Cin Cin Osteria 請請義大利麵 台北美食 達人美食 美食情報 飛天璇 信義區

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