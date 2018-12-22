台中超狂20吋「怪獸披薩」　忠孝夜市飄香6年超人氣

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點評：20吋的披薩你見過嗎？！擺在眼前就是震撼！

文、圖／飛天璇

忠孝夜市的這間「怪獸披薩」也是社團網友很推薦的必吃美食，大披薩足足有20吋，比Costco的18吋還要大哦！這天帶著小櫻桃和姐妹淘來忠孝夜市覓食，第一攤就到「怪獸披薩」報到…

忠孝夜市美食吃不完，這間「怪獸披薩」位於忠孝路和民意街口，看了一下網路上的資料才知道原來它已經開了6年了…

口味都在櫃子裡，選擇性還滿多的，如果對口味有疑問的話，都可以詢問店家，態度都不錯哦！

官網有每日口味，可以參考看看… 有發現menu有英文版嗎？因為店裡很多外國客人哦！我們這天就遇到了一組家庭客呢！

披薩都是現做的哦！看到工作人員在捏揉麵糰覺得好想吃！(一副白白胖胖很可口的感覺！)

放好料的披薩就直接放進烤箱裡面烤…

點好的披薩店家會用包裝紙包起來，不管外帶還是內用都很方便…

也有飲料可以點啦！因為帶小屁孩的關係，所以我拿了一瓶蘋果汁…

我原本以為「怪獸披薩」只有外帶，沒想到也有內用區，在等待某人抵達的同時，我們決定進去內用順便等他…

夏威夷披薩 - $55元，為了小櫻桃點的，想說這個甜甜的小朋友應該會比較喜歡…

裡面就是簡單的鳳梨和培根，有水果也有肉肉，然後澱粉也有了… 撥了一半拿了前面料比較多的部份給他之後，他說他要另一邊（厚的那邊），這才發現這丫頭居然愛啃披薩邊耶！然後芊就說：「等下阿姨的披薩邊都留給你吃！」（阿姨好壞喔！）

墨西哥雞 - $55元，原本以為會辣，但是不會，料還滿多的，尤其那mozzarella cheese給的好大方… 因為料比較豐富，相對口感比較有層次，我們都兩個人share著吃，因為接下來還有一堆口袋名單啊！

這個披薩皮烤的有點焦焦的，小櫻桃很愛，真是吃貨來著… 以前比較小的時候不太愛吃披薩，但是上次在「石壁家」吃過一次之後就很愛，之後只要看到有在賣披薩就會吵著要吃…

門口還有貼一張點餐方式，有興趣的可以參考看看哦！

結果我們四個人真的是太小家子氣了，隔壁兩桌都是直接點這種20吋的耶！送上桌之後幾乎整個放滿，不過看起來超過癮的… 一組是學生族群，另外一組就是外國家庭客，人家都四個人就有辦法合力吃掉這一份耶！而且那個外國家庭客人還是兩大兩小哦！立馬派Grace去用英文去跟外國人借拍！

看小櫻桃吃披薩的狠勁，多捧場啊！

這樣一份20吋大披薩居然只要$400元，有機會到忠孝夜市的話，別忘了來試試哦！

怪獸紐約式披薩．Slice N’ Dice

地址：台中市南區忠孝路183號

電話：0970-847007

營業時間：11:00~23:30