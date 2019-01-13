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隱身民宅的甜點工作室　超誘人「草莓戚風三明治」想吃要預定

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

ETtoday餓勢力

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

一旬一會
觀望好一陣子的一旬一會終於讓我訂到了，之前就很想訂一保堂抹茶布丁，只是取貨的時間始終無法配合。畢竟胖比平日有上班，不是說出去就可以出去的，不然就是沒跟到開賣的時間。這次剛好在我放假，又有開賣，馬上快速下訂單。

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

一旬一會店址
一旬一會是甜點工作室，外觀來說就是一般的民宅呀！還好有小小的招牌，可以確定是這家沒錯。店址位於安南區泰安街16巷1號，還挺好找的。

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

一到店內還有常溫甜點可以選擇，禮盒看起來好可愛呦～現場好像也有少量的三明治可以挑，但還是建議用預定的才不會白跑。外縣市的朋友，想吃也有宅配的服務。
訂購方式及相關我也附上給有興趣的大家參考囉～
上面都寫得很清楚，要在可以開放訂購的時間填表單。
Q：我想要訂戚風蛋糕三明治，該如何預訂？
A：店家每週都會開放下週的預訂並公布口味，有提供自取及宅配兩種取貨方式。請填寫當週的預訂表單並跟著步驟操作，就可以吃到美味的蛋糕囉！新鮮水果及產品都不易存放，所以在沒有提供預定的日子就不會另外製作了，但取貨日可能會根據水果狀況會製作一些在現場，並會當日在限時動態公布。

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

我想說我都要訂了，就一次訂好，剛好草莓季，草莓我也喜歡就不要錯過這好機會XD
一保堂抹茶布丁蛋糕三明治 $145
草莓戚風蛋糕三明治 $145

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

一保堂抹茶布丁蛋糕三明治 $145
我還去買了一杯星巴克抹茶，打算跟它配整組。吃起來有淡雅的抹茶香氣，不會太甜，裡面還有軟嫩的抹茶布丁，中間還有抹茶醬，看起來是不是超邪惡的!!抹茶控就是喜歡這整的綠綠的。

▲▼ 台南一旬一會甜點工作室。（圖／愛比妞 提供）

草莓戚風蛋糕三明治 $145
這個蛋糕有分原味、草莓、巧克力，我選擇了草莓及巧克力的，巧克力戚風蛋糕吃起來有著巧克力味，還且不會太乾，保有蛋糕的濕潤度。裡面夾上新鮮草莓及奶油，酸酸甜甜很夠味。另一款草莓蛋糕體粉粉的也好可愛，兩者就差別在於外層的蛋糕口味啦！當日買到的草莓還挺大顆的，老妹很喜歡～有興趣的朋友，可以去填單訂看看。

一旬一會
地址：台南市安南區泰安街16巷1號
對外營業時間：週三-週五13:30-19:00
整模蛋糕取貨時間：週一至週日09:00-19:00
若營業時間有調整，會提早於臉書粉絲專頁公佈消息

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 一旬一會 台南美食 達人美食 美食情報 甜點工作室 甜點控 愛比妞

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