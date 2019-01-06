壽司滿漢全席上桌！台南永樂市場丼飯屋　必點炙燒鮭魚

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點評：吃吃吃

文、圖／愛比妞

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋

好久沒吃日本料理了，想念丼飯、想念壽司、想念生魚片。看到首圖有沒有覺得好澎湃！那一盤出來根本可以辦年菜了！視覺馬上被吸引過去，來來來看過來～

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋店址

店址位於熱鬧的國華街三段上，也就是永樂市場這邊，不管是平日還是假日，每天都很熱鬧，周邊美食林立，吸引許多來台南旅遊的朋友，不只有台灣旅客也吸引了外國旅客前來這美食一條街，想試試台南小吃來這裡就對了！！

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋菜單MENU

主要販售壽司、丼飯、生魚片、綜合拼盤，也有外送服務，中午想吃丼飯，可以打電話詢問外送。

鮭魚炙燒握壽司6顆$150

炙燒後的鮭魚上面還有蝦卵搭配蔥花，鮭魚油香滑軟，搭配醋飯帶點酸甜，還有美乃滋風味交織在其中，這道可是店內的人氣餐點。

招牌熟食丼飯$120

裡面有鯛魚、櫻桃鴨、鮮蝦、玉子燒...等，各式不同的食材結合在一碗，櫻桃鴨胸帶有鹹香滋味，還有兩隻鮮蝦，鯛魚吃起來軟嫩，搭配上醋飯吃完很飽足呢～

厚片豬排丼飯 $100

除了壽司、生魚片以外，還有炸豬排丼飯可以選擇。

金黃色澤的炸豬排，外面裹粉炸的酥脆帶有香味，肉質口感札實，一旁有玉子燒，豬排上面有一些蜂蜜芥末醬提味，一樣搭配上酸香鮮明的米飯，吃起較不膩口。

綜合壽司$600

這盤擺出來看起來超豐盛！！不過這個要先預訂才有，先預訂～先預訂～過年期間也可以先預訂，加菜。

拼盤裡壽司口味會變動，拼盤固定食材有生魚片及蝦子，也可以客製化。如果想要全部都壽司也是可以，或是想搭配其他食材，也可以先告知，但就是要提前預訂呦～過年加菜這盤上桌很彭湃，可以考慮一下，今年不如就加菜加菜。

蟹肉冷盤，簡單的淋上美乃滋，帶點鹹香一絲一絲的口感。

花壽司是這裡的招牌呦～壽司裡面包了不同食材，配上醋飯的酸香，還有著鮮明小黃瓜的脆口。

赤貝沙拉，吃起來有著沙拉的甜味，配上赤貝添增口感。

魚卵壽司，鹹香的魚卵有著一粒一粒的滋味。

鮪魚壽司，這算是基本口味，有著鮪魚特有的香氣，也是大家接受度高的一款壽司。

泡菜花枝，Q彈的花枝配上酸香的泡菜，不膩口。

黑豆壽司，黑豆甜甜的，意外的喜歡，配上醋飯很搭！

以上是當日吃到的壽司，每次都會調整不同口味，所以吃到的會跟我不一樣！

當日吃到的生魚片有旗魚、鮪魚、鮭魚。淺色的旗魚厚實口感帶有魚肉本身纖維感，比鮪魚的多點彈性，鮪魚有一層層魚肉堆疊感，鮭魚滑彈帶有油脂香甜，生魚片新鮮沒有腥味。

古早味蒸蛋$35

這道我覺得挺特別的，外面吃日本料理比較常見到的是土瓶蒸，啊里啊嘟壽司販售的是古早味蒸蛋，上面肉燥搭配蔥花，蒸蛋滑彈軟嫩，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ感，配上鹹香帶點甘香的肉燥很對味！

鮭魚炙燒親子丼$150

炙燒鮭魚一片片滑彈帶嫩，有炙燒味道油脂豐厚彈嫩，裡面有海帶酸甜醃漬味道，搭配上玉子燒、蔥花、魚卵....等食材，吃完十分的滿足。





啊里啊嘟壽司在台南已經開業25年了，搬來水仙宮這邊也有8年的時間，來永樂市場美食一條街上，又多了一家老店平價壽司可以參考，有興趣的朋友，可以試試～現在還有慶祝25週年，打卡送小菜的活動。附近滿300元可外送，其他區域可電話詢問。

啊里啊嘟壽司丼飯屋

電話：06-2223073

地址：台南市中西區國華街三段149號

營業時間：07:00-19:00

不定時公休