ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

壽司滿漢全席上桌！台南永樂市場丼飯屋　必點炙燒鮭魚

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：吃吃吃
ETtoday餓勢力

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋
好久沒吃日本料理了，想念丼飯、想念壽司、想念生魚片。看到首圖有沒有覺得好澎湃！那一盤出來根本可以辦年菜了！視覺馬上被吸引過去，來來來看過來～

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋店址
店址位於熱鬧的國華街三段上，也就是永樂市場這邊，不管是平日還是假日，每天都很熱鬧，周邊美食林立，吸引許多來台南旅遊的朋友，不只有台灣旅客也吸引了外國旅客前來這美食一條街，想試試台南小吃來這裡就對了！！

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

台南日本料理啊里啊嘟壽司丼飯屋菜單MENU
主要販售壽司、丼飯、生魚片、綜合拼盤，也有外送服務，中午想吃丼飯，可以打電話詢問外送。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

鮭魚炙燒握壽司6顆$150
炙燒後的鮭魚上面還有蝦卵搭配蔥花，鮭魚油香滑軟，搭配醋飯帶點酸甜，還有美乃滋風味交織在其中，這道可是店內的人氣餐點。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

招牌熟食丼飯$120

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

裡面有鯛魚、櫻桃鴨、鮮蝦、玉子燒...等，各式不同的食材結合在一碗，櫻桃鴨胸帶有鹹香滋味，還有兩隻鮮蝦，鯛魚吃起來軟嫩，搭配上醋飯吃完很飽足呢～

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

厚片豬排丼飯 $100
除了壽司、生魚片以外，還有炸豬排丼飯可以選擇。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

金黃色澤的炸豬排，外面裹粉炸的酥脆帶有香味，肉質口感札實，一旁有玉子燒，豬排上面有一些蜂蜜芥末醬提味，一樣搭配上酸香鮮明的米飯，吃起較不膩口。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

綜合壽司$600
這盤擺出來看起來超豐盛！！不過這個要先預訂才有，先預訂～先預訂～過年期間也可以先預訂，加菜。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

拼盤裡壽司口味會變動，拼盤固定食材有生魚片及蝦子，也可以客製化。如果想要全部都壽司也是可以，或是想搭配其他食材，也可以先告知，但就是要提前預訂呦～過年加菜這盤上桌很彭湃，可以考慮一下，今年不如就加菜加菜。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

蟹肉冷盤，簡單的淋上美乃滋，帶點鹹香一絲一絲的口感。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

花壽司是這裡的招牌呦～壽司裡面包了不同食材，配上醋飯的酸香，還有著鮮明小黃瓜的脆口。
赤貝沙拉，吃起來有著沙拉的甜味，配上赤貝添增口感。
魚卵壽司，鹹香的魚卵有著一粒一粒的滋味。
鮪魚壽司，這算是基本口味，有著鮪魚特有的香氣，也是大家接受度高的一款壽司。
泡菜花枝，Q彈的花枝配上酸香的泡菜，不膩口。
黑豆壽司，黑豆甜甜的，意外的喜歡，配上醋飯很搭！
以上是當日吃到的壽司，每次都會調整不同口味，所以吃到的會跟我不一樣！

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

當日吃到的生魚片有旗魚、鮪魚、鮭魚。淺色的旗魚厚實口感帶有魚肉本身纖維感，比鮪魚的多點彈性，鮪魚有一層層魚肉堆疊感，鮭魚滑彈帶有油脂香甜，生魚片新鮮沒有腥味。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

古早味蒸蛋$35
這道我覺得挺特別的，外面吃日本料理比較常見到的是土瓶蒸，啊里啊嘟壽司販售的是古早味蒸蛋，上面肉燥搭配蔥花，蒸蛋滑彈軟嫩，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ感，配上鹹香帶點甘香的肉燥很對味！

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

鮭魚炙燒親子丼$150
炙燒鮭魚一片片滑彈帶嫩，有炙燒味道油脂豐厚彈嫩，裡面有海帶酸甜醃漬味道，搭配上玉子燒、蔥花、魚卵....等食材，吃完十分的滿足。

▲▼台南啊里啊嘟壽司丼飯屋。（圖／愛比妞 提供）

啊里啊嘟壽司在台南已經開業25年了，搬來水仙宮這邊也有8年的時間，來永樂市場美食一條街上，又多了一家老店平價壽司可以參考，有興趣的朋友，可以試試～現在還有慶祝25週年，打卡送小菜的活動。附近滿300元可外送，其他區域可電話詢問。

啊里啊嘟壽司丼飯屋
電話：06-2223073
地址：台南市中西區國華街三段149號
營業時間：07:00-19:00
不定時公休

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

關鍵字： 啊里啊嘟壽司丼飯屋 台南美食 達人美食 美食情報 國華街 日韓風 愛比妞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

草莓季限定！一周只營業3天　卡士達草莓鬆餅超療癒

台南超誘人瀑布厚鬆餅！「聖誕老人森林」口味12月限定

台南深夜食堂有店貓陪你　歐姆蛋咖哩飯切開還有驚喜

來自逢甲的隱藏版宵夜！台南19號倉庫牛排營業到凌晨12點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019花蓮最受矚目2間新開飯店

帶著行李入住　體驗五星級露營

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

桃園6大新開景點

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

超愜意！龍潭籃球場旁的咖啡館

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

熱門行程

最新新聞更多

雙北2018新開幕飯店盤點

台南永樂市場壽司滿漢全席澎湃上桌

中壢文青風一日遊！抄經、手作乾燥花

全球可麗餅發源地就在這！

瘋狂泡泡實驗室高雄站開跑！

這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

2019精選遊輪航程推薦

2019花蓮最受矚目2間新開飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366