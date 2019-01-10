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超誘人甜點大集合！台南人最愛下午茶「現烤甜甜圈」

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

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▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

台南下午茶吃什麼呢？之前滑ig的時候，看到這家，立刻收藏在口袋名單中。又是值班的周末有機會前往朝聖，但是這家我不知道店名耶！現在要寫文章的時候才發現這件事><不過沒關係！我有店址，趕快來看看這現烤甜甜圈吧！

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

台南下午茶現烤甜甜圈菜單menu
現烤甜甜圈小攤子坐落於北成路上，再往前一點好像是北安橋，小小的攤子賣的是現烤甜甜圈，人多時現烤需等上一會。目前口味有原味、可可、肉桂、煉乳、焦糖，四入100元，單買一個30元。

冬季限定草莓煉乳 $45

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

先來個甜甜圈大集合吧！一旁的大草莓是我自己擺上去的呦～當天我買了原味、焦糖、可可、草莓煉乳，疊一起拍照看起來真是不錯呢！

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

草莓煉乳$45
這個好想是最近推出的，草莓季就是要香甜的草莓呀～酸甜的草莓夾在甜甜圈裡，還搭配上些許煉乳，咬下後有著新鮮草莓的滋味，與脆口的甜甜圈組合。

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

焦糖 $30 （四入$100）
甜甜圈刷上香甜的焦糖，多了點甜味，配上甜甜圈剛烤好的脆口，還不賴～
原味 $30 （四入$100）
可以吃到甜甜圈帶點奶油的香氣，上面還有糖粒，添增香脆的口感，剛烤好的好好吃。

▲▼台南北區現烤甜甜圈。（圖／愛比妞 提供）

可可 $30 （四入$100）
甜甜圈外面刷上可可醬，吃起來有著可可的香甜滋味，感覺小朋友會喜歡。下午茶來個甜甜圈還不錯呢～但是這家我真的不知道店名，我把我知道的資訊提供給有興趣的你，如資訊錯誤歡迎告知我一下，謝謝~

現烤甜甜圈
地址：台南市北區北成路412號（前面小攤）
營業時間：11:30-售完

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 現烤甜甜圈 台南美食 達人美食 美食情報 甜甜圈 甜點控 愛比妞 下午茶

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