ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄藥膳排骨滿滿膠質　隱藏版「月亮軟骨」老饕才知道

高雄美食同好會 影子

影子喜歡分享，喜歡交朋友，也喜歡與大家一起分享與..

點評：藥膳排骨湯冬天喝最溫暖了！！
ETtoday餓勢力

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

文、圖／影子

四年前從路邊攤開始經營起藥膳排骨，憑著一股傻勁，堅持用傳統料理手法和好食材，為客人的健康做把關，吃過的客人對老闆印象深刻。三年多前，把攤位移到鳳山，有了自己的店面，雖然經營成本增加，不變的是那當初想給客人最天然味道的心。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

即便這幾年經營下來虧損居多，但老闆從沒有想到要偷工減料來打平營收，仍一股腦地投入藥膳料理研發，許多來吃過的客人，一吃成主顧，和老闆成了朋友，大家互相好康逗相報幫忙宣傳，讓憨厚的老闆點滴在心頭很感動。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

小店面空間明亮，抬頭看看這菜單，標示著有膠質的藥膳排骨，對女性朋友來說，相當有吸引力。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

上面有標示的都是店家的特色料理，初次來的朋友，不妨從這些品項下手。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

月亮軟骨麵70元

月亮軟骨指的是豬的前腿軟骨，因為形狀似彎月，才有月亮軟骨的之稱，而且一隻豬只有二塊軟骨，數量有限，通常這部位也只有識貨的老饕們才會知道。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

柔軟中帶有軟骨的口感，這比單純吃肉角口感更豐富些。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

月亮軟骨100元

單點月亮軟骨是常客才知道的隠藏版菜單，如果覺得麵或飯裡的軟骨吃不過癮，不妨單點一盤吧。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

紅油抄手肉角麵80元

紅油抄手的餛飩是店家自己包製，連辣油也是採自製，不假他人之手，再以滷製肉角來做搭配。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

餛飩內餡是經過百次甩打後，才產生彈性，肉餡的調味相當分明，而且這辣油並不會太辣，帶有一點香氣，反而增添風味。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

麵條採用無鹼麵，只以滷汁、少許鹽和豬油來拌麵，充滿古早味。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

紅油抄手60元

自製的餛飩捏成長條狀，個頭不算大，卻因肉餡甩打百次以上，才產生富有咀嚼的口感，淋上自製的辣油，也別有一番風味。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

藥膳排骨110元

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

藥膳排骨是經營路邊攤時就有的項目，至今仍是熱門品項，湯頭經過改良，放有當歸、枸杞、紅棗、熟地等中藥一起熬煮八小時，清甜溫補，而且並不是只有秋冬季節才可以喝，一年四季都可以喝。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

排骨在處理過程相當細心，把較多肥肉的部分修整掉，整鍋湯頭不油膩，隔天，發現前一天外帶回來的湯頭，竟然變成凍狀，證明湯頭裡面真的含有相當多的膠質，女生來喝，相當不錯呢。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

藥膳雞腿湯90元

藥膳系列有排骨、雞腿、豬心等選擇。整隻雞腿燉到相當軟嫩入味，也不輸排骨。

▲▼高雄佑佑藥膳排骨。（圖／影子提供）

藥膳豬心湯110元

豬心是最令我們驚豔的，沒想到豬心吃起來口感有彈性，聽老闆說，在處理過程相當費心仔細，這樣才不會有腥味，這大概是目前吃過，口感最棒的豬心。

能夠把藥膳排骨做到極致，相信老闆花了許多時間研究，真誠憨直的他，只想把最好的給客人，從提味的調味料，再到料理，全是自己製作，在烹調上也不使用味精，一切以食材原味，激發起美味的火花，像這樣的店家，值得我們敬佩。高雄有膠質的藥膳排骨，很值得分享給大家，找時間來吃看看吧！

佑佑藥膳排骨

地址：高雄市鳳山區青年路二段378號
電話：0968886778
營業時間：11：00～22：00

高雄食記大冒險部落格　高雄美食同好會FB粉絲團

關鍵字： 影子 佑佑藥膳排骨 藥膳排骨 月亮軟骨 達人美食 高雄美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

高雄吃得到澎湖道地小吃！海鮮麵線有飽滿牡蠣、脆彈小管

傳承數十年好手藝！高雄手工「爆料水餃」有滿滿豬肉餡

高雄愛河畔旁燒烤宵夜　雞腿軟嫩、還有個人獨享羊肉爐

高雄懷舊風南粥北麵　必點銷魂辣黃瓜、經典麻花麵！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

台中泰國流水蝦699吃到飽！

六福村身份證有4、0門票現省479

北投市場銅板美食　阿信最愛綿綿冰

元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！

台北華山小日子商號　文青風選物店

2019全台跨年追星攻略懶人包

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

清水地熱公園必煮黃金溫泉蛋

2019全台迎曙光活動全攻略

熱門行程

最新新聞更多

老饕才知道！隱藏版月亮軟骨

苗栗新開「森林玻璃屋」門票可全折

巷弄隱藏甜點流出滿滿奶黃流沙！

一周營業3天　卡士達草莓鬆餅超療癒

跨年連假全台16間樂園優惠懶人包

12MINI進駐！桃機美食街裝修5月..

炒飯吃最過癮！超誘人牽絲起司鍋

元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366