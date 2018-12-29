高雄藥膳排骨滿滿膠質　隱藏版「月亮軟骨」老饕才知道

點評：藥膳排骨湯冬天喝最溫暖了！！

文、圖／影子

四年前從路邊攤開始經營起藥膳排骨，憑著一股傻勁，堅持用傳統料理手法和好食材，為客人的健康做把關，吃過的客人對老闆印象深刻。三年多前，把攤位移到鳳山，有了自己的店面，雖然經營成本增加，不變的是那當初想給客人最天然味道的心。

即便這幾年經營下來虧損居多，但老闆從沒有想到要偷工減料來打平營收，仍一股腦地投入藥膳料理研發，許多來吃過的客人，一吃成主顧，和老闆成了朋友，大家互相好康逗相報幫忙宣傳，讓憨厚的老闆點滴在心頭很感動。

小店面空間明亮，抬頭看看這菜單，標示著有膠質的藥膳排骨，對女性朋友來說，相當有吸引力。

上面有標示的都是店家的特色料理，初次來的朋友，不妨從這些品項下手。

月亮軟骨麵70元

月亮軟骨指的是豬的前腿軟骨，因為形狀似彎月，才有月亮軟骨的之稱，而且一隻豬只有二塊軟骨，數量有限，通常這部位也只有識貨的老饕們才會知道。

柔軟中帶有軟骨的口感，這比單純吃肉角口感更豐富些。

月亮軟骨100元

單點月亮軟骨是常客才知道的隠藏版菜單，如果覺得麵或飯裡的軟骨吃不過癮，不妨單點一盤吧。

紅油抄手肉角麵80元

紅油抄手的餛飩是店家自己包製，連辣油也是採自製，不假他人之手，再以滷製肉角來做搭配。

餛飩內餡是經過百次甩打後，才產生彈性，肉餡的調味相當分明，而且這辣油並不會太辣，帶有一點香氣，反而增添風味。

麵條採用無鹼麵，只以滷汁、少許鹽和豬油來拌麵，充滿古早味。

紅油抄手60元

自製的餛飩捏成長條狀，個頭不算大，卻因肉餡甩打百次以上，才產生富有咀嚼的口感，淋上自製的辣油，也別有一番風味。

藥膳排骨110元

藥膳排骨是經營路邊攤時就有的項目，至今仍是熱門品項，湯頭經過改良，放有當歸、枸杞、紅棗、熟地等中藥一起熬煮八小時，清甜溫補，而且並不是只有秋冬季節才可以喝，一年四季都可以喝。

排骨在處理過程相當細心，把較多肥肉的部分修整掉，整鍋湯頭不油膩，隔天，發現前一天外帶回來的湯頭，竟然變成凍狀，證明湯頭裡面真的含有相當多的膠質，女生來喝，相當不錯呢。

藥膳雞腿湯90元

藥膳系列有排骨、雞腿、豬心等選擇。整隻雞腿燉到相當軟嫩入味，也不輸排骨。

藥膳豬心湯110元

豬心是最令我們驚豔的，沒想到豬心吃起來口感有彈性，聽老闆說，在處理過程相當費心仔細，這樣才不會有腥味，這大概是目前吃過，口感最棒的豬心。

能夠把藥膳排骨做到極致，相信老闆花了許多時間研究，真誠憨直的他，只想把最好的給客人，從提味的調味料，再到料理，全是自己製作，在烹調上也不使用味精，一切以食材原味，激發起美味的火花，像這樣的店家，值得我們敬佩。高雄有膠質的藥膳排骨，很值得分享給大家，找時間來吃看看吧！

佑佑藥膳排骨

地址：高雄市鳳山區青年路二段378號

電話：0968886778

營業時間：11：00～22：00

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