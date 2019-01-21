ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

宜蘭夢幻系露營！早上拍落羽松、晚上看星空

點評：天！趕快預約去賞星！！！
ETtoday旅遊雲

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲位在宜蘭的天ㄟ露營車相當熱門。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近幾年超夯的親子露營讓許多人趁著假期或天氣好的時刻帶著一家大小前往同樂，而虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記這次就去到了宜蘭非常熱門的露營地，一家人一起享受在半年前就預訂的露營車，也分享給大家！

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼車內空間頗為寬敞，也有小家電等必需品的提供。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼晚上可以坐在露營車外的空間賞星空。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

位在宜蘭的天ㄟ露營車相當搶手，虎虎龍龍和珍太妃在前一天晚上就出發，希望在隔天一早就能抵達梅花湖畔，好好的放空，他們提到，天ㄟ露營車營區完全就是夢幻系，而且堪稱是「懶人露營」的五星級營區，走到預訂的營車外頭，就可以看到每車的戶外都有提供座椅或是休息空間，營車裡頭也相當寬敞，除了雙人床、沙發床，還有小冰箱、電視等用品，衛浴則分成了洗手台、廁所及沐浴處。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼營車旁種滿落羽松，映襯著白色的露營車更為浪漫。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼營區除了提供早餐，也附贈單車遊湖券。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

會說是夢幻系營區是因為營車內設計了天窗、環景窗、還有小窗戶，早晨將窗簾拉開就能是湖景第一排，而秋冬又正好是落羽松的季節，純白色的露營車在黃、紅、綠色的映襯下，更顯浪漫且夢幻，若是不趕行程，一整天就坐在車外的吊椅上發呆，感受遠離塵囂的愜意、閒適。晚上也能一邊看著滿天星空，一邊跟家人朋友聊天，度過美好的周末。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼從營區往外看正是湖景第一排，坐在外頭的吊椅上更為愜意。

▲▼宜蘭天ㄟ露營車。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

另外營區也有提供早餐及早午餐的選項，除此之外入住露營車也有附贈單車遊湖券，騎著腳踏車感受微風吹拂，省去搭帳棚或是帶一大堆行李的奔波，一整個假日就沉浸在這，好好放鬆身心靈。

天ㄟ露營車
地址：宜蘭縣冬山鄉大埤二路75巷1號
電話：0956 699 666

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記 天ㄟ露營車 露營旅遊 落羽松 宜蘭旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

腿太短！柯基寶寶撿球　跨過橫桿回不來：怎麼辦...

推薦閱讀

露營新手也行！超萌彩色哈比屋　彷彿置身童話故事

露營新手看這裡！兩手空空馬上住　還可以享受整片湖景

爬山露營還能採草莓！市區小秘境　內湖白石湖一日遊

五星級露營體驗　豪華餐點、下午茶還有超豐富宵夜！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一座室內常溫滑雪場！

台鐵6座臨近太平洋秘境車站

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

超微醺！木柵在地私房後花園秘境

花蓮必住的4間親子飯店

全台最大向日葵迷宮27日開園

新竹高鐵站旁日系貨櫃咖啡廳！

內行人激推！冬遊陽明山秘境

暖心又暖胃！中壢古早味小吃

第一次就上手的湖景輕露營

熱門行程

最新新聞更多

在地人激推！甜甜圈必吃起司口味

在花草包圍的鄉村風廚房吃早午餐

夢幻系露營！窗外就是湖景第一排

台版九龍城寨　「高雄果貿社區」

新竹高鐵站旁日系貨櫃咖啡廳！

老宅注入新靈魂！台南文青風咖啡廳

手掌大飯糰！永春市場隱藏版美食

為何日人愛鼎泰豐？日網紅解析原因

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366