宜蘭夢幻系露營！早上拍落羽松、晚上看星空

點評：天！趕快預約去賞星！！！

▲位在宜蘭的天ㄟ露營車相當熱門。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近幾年超夯的親子露營讓許多人趁著假期或天氣好的時刻帶著一家大小前往同樂，而虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記這次就去到了宜蘭非常熱門的露營地，一家人一起享受在半年前就預訂的露營車，也分享給大家！

▲▼車內空間頗為寬敞，也有小家電等必需品的提供。

▲▼晚上可以坐在露營車外的空間賞星空。

位在宜蘭的天ㄟ露營車相當搶手，虎虎龍龍和珍太妃在前一天晚上就出發，希望在隔天一早就能抵達梅花湖畔，好好的放空，他們提到，天ㄟ露營車營區完全就是夢幻系，而且堪稱是「懶人露營」的五星級營區，走到預訂的營車外頭，就可以看到每車的戶外都有提供座椅或是休息空間，營車裡頭也相當寬敞，除了雙人床、沙發床，還有小冰箱、電視等用品，衛浴則分成了洗手台、廁所及沐浴處。

▲▼營車旁種滿落羽松，映襯著白色的露營車更為浪漫。

▲▼營區除了提供早餐，也附贈單車遊湖券。

會說是夢幻系營區是因為營車內設計了天窗、環景窗、還有小窗戶，早晨將窗簾拉開就能是湖景第一排，而秋冬又正好是落羽松的季節，純白色的露營車在黃、紅、綠色的映襯下，更顯浪漫且夢幻，若是不趕行程，一整天就坐在車外的吊椅上發呆，感受遠離塵囂的愜意、閒適。晚上也能一邊看著滿天星空，一邊跟家人朋友聊天，度過美好的周末。

▲▼從營區往外看正是湖景第一排，坐在外頭的吊椅上更為愜意。

另外營區也有提供早餐及早午餐的選項，除此之外入住露營車也有附贈單車遊湖券，騎著腳踏車感受微風吹拂，省去搭帳棚或是帶一大堆行李的奔波，一整個假日就沉浸在這，好好放鬆身心靈。

天ㄟ露營車

地址：宜蘭縣冬山鄉大埤二路75巷1號

電話：0956 699 666