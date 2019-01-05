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五星級露營體驗　豪華餐點、下午茶還有超豐富宵夜！

點評：這根本是五星級的露營啊！
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▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

營區越晚越漂亮

記者簡仲豪／綜合報導（圖／圓圓家的移動城堡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熱愛露營旅遊的遊客常常會因為搭帳棚以及拆帳篷弄得心力交瘁，除此之外，每一次露營就像搬家一樣要戴上一大把東西，否則上了山可會求救無門，因為如此，常常有人聽到露營就避而遠之，今天部落客「圓圓家的移動城堡」在社團「旅遊超爽的！」中為大家介紹一個位於新竹五峰鄉的露營天堂！享受有如五星級的露營旅遊！

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

熱愛露營又不怕麻煩的天堂

由於營區內車子不能停靠在帳篷旁，所以營區內的工作人員會開小牛車貼心將行李運送到帳篷旁，就像入住五星級飯店一樣的貼心服務！除此之外，營區內還有超高級的戶外下午茶可以享用，悠閒的環境下，坐在營區搭建好的白布天幕下，感受放鬆悠閒的美好假期！

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

貼心接送行李

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

在悠閒的氛圍裡吃下午茶

已經搭建好的帳棚內有充氣床、照明設備以及電毯，只要將行李拿進去就完成露營時最費勁的帳篷搭建階段，帳篷外有置物桌、躺椅和行軍床，桌子上面貼心準備了礦泉水以及面紙可以使用，這就像是帳篷界的五星級設備一樣方便且舒適！

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

帳篷外有天幕不怕下雨

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

氣墊床還有電毯都不怕冷

營區目前共有兩座衛浴，一座在入口，另一座則在睡帳附近，衛浴和廁所乾溼分離，浴室裡頭的設計打破了以往大家對於露營營區衛浴骯髒的印象，除了時尚感的裝潢外，連馬桶都有提供酒精方便擦拭馬桶，營主也貼心提供沐浴乳以及洗髮乳可以使用，熱水穩定供應，不管多冷的天氣到此露營都可以享有舒適的露營體驗！

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

一眼看去彷彿來到五星級飯店

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

▲貼心提供酒精擦拭馬桶

到了晚上營主會升起焚火台，讓冷冷的夜晚都溫暖起來！夜晚營區有提供晚餐以及抓蝦的導覽活動，很適合親子共遊一起體驗，就連結束活動後的宵夜都超級豐富！有炸蝦、三角骨、天婦羅、炸雞翅和關東煮。

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

夕陽慢慢落下超美的山景

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

傍晚時刻營主會升起營火

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

▲晚餐有牛排可以享用

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

宵夜超級豐富

第二天清早營區有各式各樣已經準備好的早餐可以享用，除此之外，不用收帳篷絕對是露營人的一大福音！營區還有ＰＩＺＺＡ　ＤＩＹ的體驗活動！

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

PIZZA DIY體驗

▲▼飛鳥恰恰露營區。（圖／圓圓家的移動城堡提供）

窯烤PIZZA

飛鳥恰恰露營區
交通方式：從關西下交流道，往內灣方向到尖石，過萊爾富右轉，沿竹62線行駛(可先導航至綠野森林露營區)注意沿途公里指標，竹62線10.2km有一個飛鳥恰恰跟愛露營、體驗野遊的指標，向下即可到營區。

關鍵字： 新竹旅遊 五峰鄉露營 飛鳥恰恰露營區 露營旅遊 圓圓家的移動城堡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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