露營新手看這裡！兩手空空馬上住　還可以享受整片湖景

點評：露營一定要烤肉喝啤酒!而且車裡有廁所超棒><

▲桃園水漾石門露營區。（圖片由虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

最近露營休閒活動掀起一股風潮，在週末或親子的平日午後時光，越來越多人會選擇到戶外踏青、沐浴在大自然的環境裡，但每次出遊都要帶著大包小包，想要吃得健康一點也擔心沒有器具嗎？部落客虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記就在社團《旅遊超爽的！》中分享桃園這個露營區，生活用品一應俱全，兩手空空就能入住！

▲雙人床邊就有賞湖景的窗戶，小窗戶可以換上紗窗，感受大自然的芬多精。

桃園水漾石門露營區座落在石門水庫湖畔的上方，湖畔充滿綠意的景觀、靜謐的環境讓人很容易就感到放鬆，除了有露營車以外也有草皮上的帳棚營位，但場地並不大，適合幾個家庭一起包場到這裡遊玩，享受沒有人打擾的自然生活。虎虎龍龍和珍太妃說，緊鄰營區也有景觀餐廳，不開伙也可以輕鬆露營，相當適合新手體驗輕露營、偽露營。

▲露營車內生活用品應有盡有，衛浴設備分成三個獨立空間，使用上方便又整潔。

水漾石門露營區總共有三輛露營車，包括有雙人床加上下舖的車款，室內有衛浴，以及和室親子露營車款，室內是不包含衛浴的。露營車有面湖的環景窗，只要把窗簾拉開就能在床上看到湖畔的美景，賞景的小窗戶也可以直接打開，感受大自然的新鮮空氣，擔心會有蚊子的話，也貼心的附上紗窗供入住客人使用。

▲洗手台上方有一片天窗，可以近距離的感受被綠意包圍。

露營車內生活用品齊全，虎虎龍龍和珍太妃介紹，衛浴設備將盥洗台、淋浴間和廁所分為三個獨立的空間，可以同時使用互不影響。另外特別的是，洗手台上方有一片天窗，可以直接看到樹林就在頭上，感受被綠蔭包圍。

▲上下舖的大小可以讓成人入睡，翻身也都沒有問題。

▲車輛中間有擺設桌椅，可以直接在這裡簡單的煮炊、用餐。

露營車門前的木製階梯，可以擺放替換的鞋子，但因為遮雨架沒還是會有一些空隙，雨天還是有可能淋濕。兩台露營車之間也有設置桌子，可以在這裡用餐，平日入住的話會提供免費的雙人下午茶，可以到露營區旁邊的咖啡廳用餐。

▲公共用餐區也有提供基本設備，冬天適合煮火鍋，夏天就可以吃烤肉配啤酒。

公共的煮炊區，提供大冰箱、飲水機和洗碗台等等基本設備，冬天露營可以在這裡煮火鍋，夏天就可以吃烤肉配啤酒，享受悠閒的假日午後，而露營區的價錢依照平日或假日、車款或帳棚有所不同，可以和家人或朋友挑選適合的方案，到桃園的水漾石門體驗露營的樂趣。

水漾石門露營區

地址: 桃園市大溪區環湖路二段100-1號

電話: 0933 218 289