露營新手也行！超萌彩色哈比屋　彷彿置身童話故事

點評：太萌了吧><

▲色彩繽紛的哈比屋，顏色鮮艷超討喜。（圖／Miss ivy Mr owen提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

想露營卻不太熟練搭帳棚？部落客Miss ivy Mr owen就在《旅遊超爽的》分享南投有個新手露營好去處，距離市區開車只需要5分鐘，而且園區內的設施多樣，非常適合一家大小來趟親子之旅。

▲距離南投魚池市區很近，開車只需五分鐘。

享樂玩家位於南投魚池鄉，園區主打離市區近之外，露營的民眾可選擇自己搭帳棚或者是時下最夯「懶人露營」，住在園區內的小木屋及超萌哈比屋，優點是不需要自己搭帳篷，且有乾爽的空間，但民眾需要自行攜帶睡袋，或者可以和園區租借充氣床。

▲哈比屋的設計，讓人彷彿進入童話故事中。

▲相較小木屋，園區規劃的帳篷區更多。

設施方面，除了提供完善的衛浴設備外，在休憩空間的部分設有超大的釣魚池，民眾可以將釣到的大魚，向園區付費後，在烤肉區作處理及食用，再來園區內也提供大型戲水池、小型遊樂設施及沙坑，讓小朋友可以玩得不亦樂乎，另外走在園區裡還可以看到有一區羊舍，民眾可以餵草給羊群。

▲釣魚活動免費，但是釣到的魚需要付費給園區後才能食用。

▲戲水池的開放時間，需要照天氣變化及園區規定。





▲餵食可愛動物們，也是園區一大特點。

享樂玩家

地址：南投縣魚池鄉五馬巷2-3號

電話：0908 993 555