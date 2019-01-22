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東京超貼心親子咖啡廳！小型室內遊樂園還有嬰兒搖籃

Matcha 與在地人同趣的日本旅遊指南 MATCHA

MATCHA是針對想來日本，對日本有興趣的旅客們..

點評：帶小朋友玩也可以放鬆好棒！
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▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

文、圖／MATCHA

現在親子餐廳越做越豪華，已經像是一處小型的室內樂園，小孩開心地到處玩耍，爸媽卻要在後面追趕無法好好吃一頓飯。這裡推薦東京一家有室內球池，搖椅，還能讓爸媽們好好坐下來吃個飯的親子咖啡店―ALL DAY HOME。

現在的親子餐廳五花八門，除了必備的球池、扮家家酒和騎乘玩具之外，甚至有的還有沙坑或是戲水區，十分豪華！這次小編拜訪的是位在武藏小山商店街另一端，遽聞沒有這麼多設施，但依舊十分熱門的親子咖啡廳―ALL DAY HOME。

像家一樣舒適的環境

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

意外地是一進門就得脫鞋子，店內全面採用木質性地板，雖然地板看起來亮晶晶，但小編穿著襪子並不會覺得太滑或很難走動，不過還是要注意小孩奔跑時是否會跌倒或撞到桌椅。

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

即使是親子餐廳，也不希望看到小孩在用餐時走動或是奔跑，但很可惜小孩並不是你說什麼他都聽啊。ALL DAY HOME也預期到這一點，因此店內刻意選用圓滑桌緣式的餐桌，減少尖銳桌角帶來的傷害。

室內球池

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

雖然沒有像其他豪華親子咖啡店一樣有許多遊具，大型遊具只有球池、扮家家酒的玩具和繪本，不過只要有一項能讓小孩自由奔跑的地方，其實可以找出無限地玩樂方式。

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

更重要的是，因為球池旁便設有吧檯的座位，坐在這裡的媽媽就只需不時地抬頭看看小孩，並不用起身去追那個不知道被吸引到哪裡去的小孩，加上ALL DAY HOME刻意將收銀台設置在球池的旁邊，店員可以偶爾幫媽媽們盯一下小孩，讓媽媽真正享有喝咖啡喘口氣的時間。
※自己小孩的安全責任依舊在家長身上

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

因為推車都得停在店外無法推進去，小孩若是睡著或是有小嬰兒，則可使用這邊的地板區，媽媽可以讓熟睡的小孩平躺後，在這裡慢慢地翻翻雜誌，意外地，店內女性流行雜誌多於育兒雜誌，大概真的希望媽媽可以把這樣難得的時間留給自己。

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

若是遇到辦活動無法使用這區，寶寶睡著時也有搖椅可供使用。

堅持現做的精緻餐點

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

▲やまと豚のレモン―バター醬油麹プレート1230日圓

媽媽多半都得先餵飽小孩之後，才能開動，但吃不到5分鐘又得照顧小孩其他需求，造成許多親子餐廳內為大人準備的餐點，反而沒有太多的選擇，不過ALL DAY HOME反其道而行，大人的餐點選擇上不但提供了有機蔬菜，銘柄的肉質，加上每道菜都是當天現做，小孩還可以先讓他們在球池內玩耍．．．媽媽們是否有好久沒有好好坐下來吃一頓飯了呢？

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

另外一道熱門餐點是手工PIZZA，店內專用窯爐所烘烤而成的PIZZA，有別於家用烤箱，高達400度溫度的火力，讓爸媽也能享受正統的美味。

小朋友的餐點，則有把小孩愛吃的通通放一起的漢堡肉綜合盤、過敏兒也能享用的咖哩飯、烏龍麵、為素食者設計的沙拉餐點等等，甚至還有獨家販賣的有機離乳食，讓一家大小都能在這裡滿足口腹之慾。

迷人的收費方式

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

ALL DAY HOME最令人激賞的地方就是他的收費方式，除了大人只需付餐點費用，若是沒有加入會員，小孩的場地費在平日僅需600日圓就可以玩整天，若想申辦會員卡，也只是多付100日圓填個姓名，就有一張會員卡，而且免年費，一個家族只需要一位會員便能享用優惠。

雖然上述收費方式沒有提到小學生三年級以上的小朋友，為了小小孩的安全顧慮，開放下午３點過後可以使用店內的遊戲區（需付場地費）。

多樣性親子活動

▲ALL DAY HOME武藏小山店。（圖／MATCHA提供）

店長表示雖然現在呈現少子化社會，但爸媽卻比之前背負更多壓力，為此即使小泉店長平常業務已經十分繁重，還是會想常常舉辦或活動，像是幫助小孩戒尿布、兒童話劇或是親子瑜珈等，藉由這些活動能讓爸媽互相交流，交換心得與資訊，順便讓爸媽能紓壓一下。

結語
收費合理、精緻的手作料理、常常舉辦許多親子活動等等，都讓ALL DAY HOME成為都內熱門親子餐廳的因素，小編誠心地希望自家巷口就有著麼一家親子咖啡店，肯定會天天報到！

ALL DAY HOME武藏小山店
地址：東京都品川区小山2-6-17 MAC 武蔵小山コート1(階東急目黑線「武藏小山」站徒步３分鐘)
電話：03-6421-9866
營業時間：11:00〜20:00 (週日〜四) 11:00〜21:00 (週五六)

作者：MATCHA
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關鍵字： ALLDAYHOME武藏小山店 日本旅遊 達人旅遊 親子咖啡廳 MATCHA

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