隱藏在日本鳥取森林裡的湯品屋　抵達困難依然每天客滿

MATCHA是針對想來日本，對日本有興趣的旅客們..

點評：超Chill！

文、圖／MATCHA（作者 沙米）

鳥取其實不只有和牛和蟹！今天小編帶你走進鳥取森林木屋，享受鮮甜野菜燉煮的料理，搭配麵包，溫暖又舒服的料理，勝過於山珍海味。就像是童話故事中會出現的森林小屋，提供溫暖的料理，暖心、暖胃又讓人難忘。

說到鳥取美食，就先讓人想起『蟹』與『和牛』。但今天小編是要推薦蟹、和牛之外的美食。位在大山的一個森林裡，有間小木屋cafe「森のスープ屋 cinema Valley」，一天只賣一種午餐，只以新鮮蔬菜調理，卻吸引著許多人千里迢迢而來。這次Matcha小編就帶你走進鳥取森林，享受一份暖暖的湯品料理。

森林裡的人氣湯品小屋

鳥取的「森のスープ屋 cinema Valley」就如它的名字：森林的湯品屋。許多人都是開車前來，若非自駕可以搭JR到「伯耆溝口站」，接著再坐計程車（車資約1980日圓）。交通不便加上營業時間不長，雖然對旅客來說前往的困難度較高，卻依舊每天高朋滿座。

到訪時剛好是秋高氣爽的秋天，森林中蔓延著濃濃的秋天氣息，宛如進入童話世界。

森林包圍小木屋

木造的小屋裡和自然森林，完全無違和感，簡單又寧靜。像是處隱藏休憩所，難怪很多客人都要千里迢迢地從忙碌的生活中「逃」到這裡喘口氣。

入店後，就能從菜單及店主講解得知：今天提供著什麼樣的料理。

飲料菜單有咖啡、香草茶、酒類等等，若點購湯品午餐可折抵100日圓。

每日湯品，每周替換

由夫婦經營的小店，每日提供的湯品只有一款。食材全來自大山的農家，店主夫婦二人每日親自跟農家採購新鮮蔬菜，漸漸地和農家建立起深厚的關係、對每樣食材的了解也更深。

店主說他們沒有食譜，只用簡單的調味：味噌、鹽和醬油。湯料理保留蔬菜本身的鮮甜，也多加了豆類，增添層次感。除了湯，也能搭配自家製麵包食用，以大山酵母製成的麵包，擁有皮香脆、內裏鬆軟的好口感。

另外，在挑選餐具上，也很用心。粗糙的鐵鍋，正好配合這裡的氣氛。

在小屋內，可以聽到店主二人烹調時叮噹作響的烹調聲，讓人對料理多了份期待。

適逢秋季，餐點附的柿子，甜得過份。

在森林的擁抱下

除了在木造小屋裡用餐，也可以選擇在戶外用餐區，享用美味餐點、也能與自然更近距離接觸。能享受森林的懷抱，對都市人來說是種難得體驗。

另外，還有這間令人好奇的小木屋。

裡面擺放著女店主的手作產品，手工做出的好品質商品，雖然價格不便宜卻仍受好評。

結語

親切的店主也向小編千叮萬囑，電話預約時間只開放16點至18點。外國人可以簡單地說：「Reserve、Date和Time」。預約時段為：11點至14點、14點至16點。因為需要提前準備食材，所以千萬別在沒有預約情況下前訪，這樣有可能會白走一趟喔！另外，明年10月這裡會建每日限定一組的客房，讓人期待。

森のスープ屋 cinema Valley

地址：鳥取県西伯郡伯耆町真野694-19

營業時間：11：00～15：30